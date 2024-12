PlayStation et AMD s’unissent pour révolutionner les graphismes et le gameplay grâce à l’IA

Lors d'une conférence en direct il y a quelques heures, Mark Cerny, architecte de la PS5, a parlé du Project Amethyst. Ce projet ambitieux voit Sony PlayStation et AMD s'allier pour révolutionner l'avenir du jeu vidéo grâce à l'intelligence artificielle.

Project Amethyst

Sony et AMD renforcent leur partenariat pour développer des technologies innovantes basées sur l’intelligence artificielle, destinées à enrichir l’expérience de jeu. Ce projet collaboratif, baptisé “Amethyst”, s’inscrit dans une vision pluriannuelle visant à créer une nouvelle génération d’outils graphiques et de gameplay, utilisables non seulement sur PlayStation, mais aussi sur PC, cloud et autres dispositifs équipés de matériel AMD.

Un projet ambitieux pour l’avenir du jeu vidéo

Selon Mark Cerny, architecte en chef des PS5 et PS5 Pro, le projet Amethyst se concentre sur deux objectifs majeurs. Le premier est de concevoir une architecture optimisée pour l’apprentissage automatique, notamment pour les réseaux neuronaux convolutifs légers (CNN), essentiels dans le traitement graphique en temps réel. Le second vise à développer une bibliothèque de CNN de haute qualité, spécifiquement dédiée à l’amélioration des graphismes, en intégrant des techniques avancées comme le ray tracing et le path tracing.

La technologie PSSR et les fondations de l’avenir

Cette collaboration s’appuie déjà sur les technologies actuelles, notamment les GPU RDNA 2 d’AMD utilisés dans les PS5 et PS5 Pro. Ces GPU prennent en charge des fonctionnalités comme la PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), qui améliore la clarté des images et les performances des fréquences d’images. Amethyst promet d’aller encore plus loin en repoussant les limites du réalisme visuel et en optimisant les moteurs graphiques pour de futures consoles (PS6) et dispositifs (PS6 Portable).

Un écosystème ouvert et universel

Ce projet ne se limitera pas au matériel PlayStation. Sony et AMD souhaitent rendre ces avancées accessibles à un large éventail de plateformes, incluant le PC et les services de jeu dans le cloud. Mark Cerny souligne l’importance de cette approche : nous voulons que ces technologies soient utilisables de manière universelle, offrant ainsi des outils puissants pour tous les types de joueurs et développeurs.

En unissant leurs forces pour révolutionner les technologies graphiques et de gameplay, Sony et AMD préparent l'avenir du jeu vidéo avec l'intelligence artificielle comme pièce maîtresse. Ce partenariat stratégique promet de repousser les limites de l'immersion et du réalisme dans le gaming pour les années à venir, tout en visant à concurrencer NVIDIA qui a brillé en 2024.