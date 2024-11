PlayStation prépare une PS6 portable

Bloomberg rapporte que Sony travaille sur une nouvelle console portable prévue pour sortir dans quelques années. Si cela se confirme, la concurrence avec Microsoft et Nintendo, qui développent également des consoles portables, s'annonce féroce.

Une PS6 portable, vraiment ?

D'après Bloomberg, Sony est en train de développer une nouvelle console de jeu portable entièrement autonome. Contrairement à la PlayStation Portal, cette console permettrait de jouer à tous les jeux en local sans avoir besoin d'une console physique ou de recourir au cloud. Une sorte de future PS6 portable.



Actuellement en cours de développement, cette console vise à rivaliser directement avec les deux géants de l'industrie, Nintendo et Microsoft. Pour rappel, la Nintendo Switch 2 est prévue pour 2025, tandis que Phil Spencer, le PDG de Microsoft Gaming, a récemment confirmé la préparation d'une véritable Xbox portable.

Tout comme la Xbox portable, la PlayStation portable n'est pas attendue de sitôt. Le rapport indique qu'elle est en cours de développement, ce qui implique une attente d'au moins plusieurs années. De plus, il n'est pas exclu que le projet puisse être abandonné en cours de route et finalement mis de côté.



Si ce projet voit le jour, ce serait une excellente nouvelle pour les fans de la PS Vita, l'ancienne console portable de Sony dont la production s'est arrêtée en mars 2019, il y a presque six ans. Pour les concurrents comme Valve avec sa Steam Deck et Asus avec sa ROG Ally, la situation serait en revanche moins favorable.



En tout cas, si PlayStation, Xbox et Nintendo proposent tous les trois une console portable en même temps, cela marquerait le retour d'un marché qui a perdu de sa superbe ces dix dernières années.