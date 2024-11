La Xbox portable confirmée par Phil Spencer

Dans une interview avec Bloomberg, Phil Spencer, le patron de Microsoft Gaming, a discuté de l'avenir d'Xbox. Un avenir qui s'annonce sur mobile, avec de nouveaux partenaires et, surtout, sur une console portable maison. Faisons le point.

Une Switch version Xbox

Phil Spencer, directeur de la branche Gaming de Microsoft, a confirmé le développement d’une console portable Xbox, bien que sa sortie ne soit pas imminente. Avec la popularité croissante de la Nintendo Switch et du Steam Deck, Microsoft voit une opportunité dans ce marché.



Plusieurs prototypes sont en cours d’essai, mais Spencer précise que les fans devront être patients, car cette console ne sera pas disponible avant plusieurs années. Contrairement à un appareil hybride comme la Switch, elle pourrait s’appuyer sur les services de jeux en cloud comme le Xbox Game Pass, ou bien offrir une expérience de jeu native.

Phil Spencer a maintes fois fait part de son intérêt pour les consoles portables. Cette année, il a présenté sa vision d’une console portable Xbox à venir. Elle se positionnerait comme une concurrente directe de la Steam Deck, de l’Asus ROG Ally et de la Lenovo Legion Go, offrant un écosystème Xbox intégré de manière fluide et d'autres avantages exclusifs.



En attendant, l'équipe Xbox s'efforce d'améliorer l'application Xbox pour les consoles portables déjà disponibles. Spencer a confirmé à Bloomberg qu'il collabore avec des entreprises comme Valve, Steam et Lenovo pour garantir que l'expérience de l'application Xbox soit parfaitement synchronisée avec le matériel de jeu.

Xbox Store, studios et fin des exclusivités

Dans cette longue interview, Phil Spencer a réitéré son ambition de lancer le Xbox Store sur iOS et Android. Bien que le DMA européen rende ce projet possible, sa réalisation reste très complexe. Xbox continue de réfléchir à la meilleure manière de l’implanter sur mobile.



Après plusieurs mois de licenciements et de restructurations, Spencer a déclaré que Xbox prévoit à nouveau d'acquérir des studios pour renforcer la marque. En parallèle, il a confirmé le changement de stratégie : Xbox publiera de plus en plus fréquemment ses exclusivités sur PlayStation et Nintendo Switch. Il semble certain que le prochain Halo sera le premier volet de la série disponible sur PlayStation, une nouvelle qui pourrait peiner certains fans.