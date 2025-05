La console portable Xbox en partenariat avec Asus serait imminente

Le marché des consoles portables s'apprête à accueillir un nouveau concurrent de taille avec une collaboration inédite entre ASUS et Microsoft. Des photos récemment divulguées via la certification FCC révèlent l'existence d'une version Xbox de la prochaine ROG Ally 2 d'ASUS, confirmant les rumeurs d'un partenariat stratégique entre les deux géants technologiques. La nouvelle stratégie de Xbox se dessine peu avec pour ambition d'imposer le game pass partout et tout le temps, même en mobilité.

Une version Xbox noire qui se distingue

La ROG Ally 2 se déclinera en deux modèles distincts : une version blanche classique et une version noire arborant fièrement le logo Xbox. Cette dernière se distingue principalement par un bouton Xbox dédié dans le coin supérieur gauche, absent ou masqué sur le modèle blanc standard. Ce bouton pourrait offrir un accès rapide à l'application Xbox sur Windows, au Xbox Game Pass ou à d'autres fonctionnalités propres à l'écosystème Microsoft.

Le modèle Xbox (RC73X1) embarquerait un processeur AMD Ryzen Z2 Extreme à 8 cœurs avec un TDP de 36W, soit une configuration nettement plus puissante que celle du modèle blanc standard (RC73YA), qui se contenterait d'un processeur AMD "Aeirth Plus" à 4 cœurs et 20W. Les deux versions partageraient toutefois un écran LCD de 7 pouces à 120 Hz du même acabit que la Nintendo Switch 2.

Un design repensé pour plus de confort

Les photos dévoilent également un design largement remanié par rapport à la première ROG Ally. La nouvelle console adopte des poignées plus arrondies et ergonomiques, rappelant davantage une manette de jeu traditionnelle. Bien que l'ensemble paraisse plus épais, cette nouvelle conception pourrait offrir une meilleure prise en main lors des longues sessions de jeu.

L'appareil conserve deux ports USB-C sur sa partie supérieure, ainsi que diverses connectiques dont la HDMI et une prise jack 3,5 mm. Les bordures d'écran semblent toutefois inchangées par rapport au modèle précédent.

Cette collaboration représente une première incursion dans l'univers des consoles portables pour Microsoft, qui cherche visiblement à étendre son écosystème Xbox au-delà des consoles traditionnelles et du PC. On le sait, Microsoft a déjà perdu la bataille des consoles de salon face à Playstation et ne cherche plus à vendre de matériel mais une expérience Xbox sur toutes les plateformes.

L'annonce officielle pourrait intervenir très prochainement, potentiellement lors du Computex 2025 qui débute le 20 mai, ou même dès la conférence Build de Microsoft qui commence le 19 mai.



