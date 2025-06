Nintendo Switch 2 : 3,5 millions d'unités vendues en quatre jours, un record absolu

La nouvelle console de Nintendo connaît un démarrage phénoménal avec plus de 3,5 millions d'unités écoulées en seulement quatre jours. Un record absolu qui place la firme de Kyoto dans une position idéale pour l'avenir, mais qui révèle aussi les défis logistiques à venir.

Un lancement historique qui dépasse toutes les attentes

La Switch 2 vient de réaliser l'exploit de devenir la console qui s'est vendue le plus rapidement de l'histoire du jeu vidéo. Avec 3,5 millions d'unités écoulées depuis le 5 juin, elle surpasse largement les performances de la PlayStation 5 (4,4 millions en sept semaines) et même de la PlayStation 4 (2,1 millions en seize jours).

Cette performance remarquable s'explique par plusieurs facteurs. D'abord, Nintendo capitalise sur le succès phénoménal de la Switch originale et ses 152 millions d'exemplaires vendus — une base installée considérable qui attendait impatiemment cette évolution. Ensuite, la firme japonaise a tiré les leçons des difficultés d'approvisionnement rencontrées en 2017, constituant des stocks plus importants pour éviter les ruptures massives du premier lancement.

Pour les utilisateurs d'iPhone et d'iPad, cette réussite de Nintendo illustre parfaitement l'importance de l'écosystème dans l'industrie tech. Apple maîtrise cette stratégie à la perfection avec ses lancements iPhone, créant une attente qui pousse les fans à renouveler régulièrement leur matériel. Dans le jeu-vidéo, Nintendo est sans doute l'entreprise qui ressemble le plus à Apple dans son écosystème très fermé.

Domination du bundle dans les ventes

Le bundle Nintendo Switch 2 + Mario Kart World représente 73% des unités disponibles en France lors du lancement. Cette stratégie s'avère particulièrement payante puisque la majorité écrasante des acheteurs français optent pour cette formule groupée plutôt que pour la console seule.

Les chiffres de vente confirment cette tendance : sur les 169 000 consoles Switch 2 vendues en France entre le 5 et le 8 juin 2025, Mario Kart World s'est écoulé à un peu moins de 160 000 exemplaires, très majoritairement via le bundle avec la console. Cela signifie qu'environ 95% des acheteurs de Switch 2 ont également acquis Mario Kart World, principalement grâce au pack.

Attention aux tensions d'approvisionnement

Malgré une anticipation logistique renforcée, les principaux détaillants américains affichent déjà des ruptures de stock. Walmart, Target et Best Buy peinent à répondre à la demande, tandis qu'au Japon, Nintendo avait organisé un système de loterie avec plus de 2,2 millions d'inscrits. En France, Nintendo a bien anticipé l'énorme demande et il n'y a pas eu de rupture de stock massive.

Le prix de 450 dollars (470 euros en France) représente une augmentation significative par rapport à la Switch originale, mais n'a manifestement pas freiné l'enthousiasme. Cette hausse tarifaire s'explique par les améliorations techniques évidentes, l'évolution des coûts de production et les incertitudes liées aux politiques douanières américaines, la console étant assemblée au Vietnam. De notre point de vue, si la console est chère, elle vaut relativement son prix. Le bas blesse sur le prix des jeux et des accessoires — Mario Kart World affiche un prix de vente conseillé en boîte de 90 euros.

Nintendo mise désormais sur le maintien de cette dynamique exceptionnelle. L'objectif de 15 millions d'unités vendues d'ici mars 2026 semble largement à portée, les analystes évoquant même un dépassement probable de cette prévision. L'enjeu sera de maintenir l'approvisionnement face à une demande qui pourrait exploser lors des fêtes de fin d'année.

