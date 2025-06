Que retenir de la Nintendo Switch après 8 années ?

Huit années après sa sortie, la Nintendo Switch s'apprête à céder sa place à sa successeure. L'occasion de dresser le bilan d'une console qui aura marqué l'histoire du jeu vidéo par son concept hybride audacieux et ses performances commerciales exceptionnelles. De l'échec cuisant de la Wii U à la sortie imminente de la Switch 2, retour sur une success story qui aura redéfini les codes de l'industrie.

De l'échec de la Wii U à la renaissance Nintendo

L'histoire de la Switch commence paradoxalement par l'un des plus grands échecs de Nintendo : la Wii U. Lancée en 2012, cette console avait pourtant des ambitions intéressantes avec son concept de gameplay asymétrique à deux écrans. Malheureusement, la stratégie commerciale de Nintendo s'avère catastrophique dès le départ. La confusion règne autour du GamePad, que de nombreux consommateurs prennent pour un simple accessoire de la Wii plutôt qu'une console à part entière.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : seulement 3,5 millions d'exemplaires vendus entre décembre 2012 et mars 2013, puis une chute continue des ventes. La Wii U finira sa carrière avec environ 13,5 millions d'unités écoulées, devenant ainsi la console de salon la moins vendue de l'histoire de Nintendo. Ce fiasco commercial, aggravé par l'absence de gros titres au lancement et un prix jugé trop élevé (entre 300 et 350 euros), pousse Nintendo à repenser entièrement sa stratégie.

C'est dans ce contexte difficile que germe l'idée de la Switch. Nintendo comprend qu'il faut innover différemment, non plus en ajoutant des écrans supplémentaires, mais en repensant fondamentalement l'expérience de jeu. L'entreprise japonaise mise alors sur un concept révolutionnaire : une console véritablement hybride, capable de fonctionner aussi bien en mode salon qu'en mode portable. D'un point de vue industriel et commercial, l'idée est aussi de ne plus faire cohabiter une Wii et une DS avec des jeux différents, créant ainsi des complexités inutiles.

L'innovation technique au service d'une idée géniale

La Switch représente un défi technique considérable. Créer une console capable de basculer seamlessly entre deux modes d'utilisation nécessite des compromis technologiques audacieux. Nintendo s'associe avec Nvidia pour développer un SoC Tegra X1 personnalisé, emprunté à l'excellente Nvidia Shield qui n'a pas rencontré le succès qu'elle méritait. Cette approche permet d'obtenir une puissance suffisante tout en maintenant une autonomie acceptable et un format portable.

L'innovation principale réside dans les manettes Joy-Con amovibles et modulaires. Ces contrôleurs intègrent accéléromètre, gyroscope, émetteur infrarouge, moteurs de vibration et puce NFC, offrant une modularité poussée à l'extrême. Ils peuvent fonctionner ensemble pour former une manette traditionnelle, séparément pour le jeu à deux, ou individuellement comme des Wiimotes modernes. Cette flexibilité confère à la Switch de multiples modes de jeu : console de salon, portable individuelle, ou station multijoueur avec son écran déployé.

La Nintendo Shield empreinte le hardware de la Nvidia Shield

Le concept hybride s'avère particulièrement malin car il répond à une évolution des usages. À l'ère des smartphones et tablettes, les joueurs sont habitués à pouvoir emmener leurs divertissements partout. La Switch propose une expérience console complète, avec des jeux AAA, tout en conservant cette portabilité. C'est un parfait équilibre entre la puissance d'une console de salon et la praticité d'une machine nomade. Elle réconcilie deux mondes qui étaient opposés jusque là : les consoles de salon et les smartphones.

Des chiffres de vente qui parlent d'eux-mêmes

Le succès commercial de la Switch dépasse toutes les attentes. Lancée le 3 mars 2017, elle franchit rapidement les caps symboliques : 68 millions d'unités vendues après seulement trois ans, 89 millions en 2021, puis 130 millions en 2023. Les derniers chiffres officiels font état de plus de 152 millions de consoles vendues dans le monde, plaçant la Switch juste derrière la Nintendo DS (154 millions) et la PlayStation 2 (160 millions) dans le classement des consoles les plus vendues de tous les temps. C'est une prouesse, surtout quand on sait que la Playstation 2 a longtemps été vendue à moins de 100€ à la fin de sa vie pour le lecteur DVD.

Cette performance est d'autant plus remarquable qu'elle s'accompagne d'un écosystème logiciel florissant. Pas moins de 69 jeux Nintendo se sont vendus à plus d'un million d'exemplaires sur la plateforme. En tête, Mario Kart 8 Deluxe pulvérise tous les records avec 68,20 millions d'unités vendues, suivi d'Animal Crossing: New Horizons (45,85 millions) qui a bénéficié du confinement et Super Smash Bros. Ultimate (34,66 millions).

Remarquez que beaucoup des jeux présents sur Switch sont, en définitive, des portages de la Wii U. Mario Kart 8, Zelda Breath of The Wild, New Super Mario Bros U... tous ont connu une première sortie sur Wii U, témoignant de la qualité des titres malgré l'échec du hardware.

Ces chiffres témoignent de la capacité de Nintendo à capitaliser sur ses licences iconiques tout en attirant un public élargi. Les séries Pokémon totalisent près de 100 millions d'unités vendues sur Switch, Mario Kart dépasse les 65 millions, et Zelda franchit les 53 millions. Cette diversité de succès montre que la Switch a su séduire aussi bien les fans historiques que les nouveaux venus.

Un bilan transformateur pour l'industrie

Au-delà des chiffres, la Switch a profondément marqué l'industrie du jeu vidéo. Elle a d'abord démontré qu'il existait un marché pour les consoles hybrides, ouvrant la voie à des concurrents comme le Steam Deck de Valve. Son succès a également prouvé de nouveau que la puissance brute n'était pas le seul critère de réussite, l'innovation dans l'usage primant parfois sur les performances techniques. Nintendo n'a jamais fait la course à la puissance (hormis avec la GameCube) et ça lui réussit toujours autant.

Le Steam Deck s'inspire clairement de la Nintendo Switch

La console a aussi révolutionné l'approche du multijoueur local. Grâce aux Joy-Con détachables et à la possibilité de connecter jusqu'à huit consoles en WiFi local, la Switch a redonné ses lettres de noblesse au jeu partagé en présentiel. Des titres comme Mario Kart 8 Deluxe ou Super Smash Bros. Ultimate ont bénéficié de cette facilité d'accès au multijoueur.

Nintendo a également su exploiter intelligemment la double nature de sa console. Des jeux comme Breath of the Wild prennent une dimension différente selon qu'on y joue sur grand écran ou en déplacement. Cette flexibilité a permis d'attirer des profils de joueurs très variés, des hardcore gamers aux familles, en passant par les joueurs occasionnels.

La Nintendo Switch OLED avec les Joy-Con désormais iconiques

La Switch a enfin contribué à démocratiser certains genres. Les jeux indépendants ont trouvé sur cette plateforme un terrain particulièrement fertile, profitant de la portabilité pour toucher de nouveaux publics. Des titres comme Hollow Knight, Celeste ou Hades ont connu un succès retentissant sur Switch. On a assisté à un nouvel essor du jeu indépendant qui n'avait pas connu pareille croissance depuis Steam Greenlight. De fait : la facilité de développement, la possibilité de portage des titres smartphone/tablette et la puissance suffisante ont permis l'émergence de nombreux jeux indépendants qui ont pu s'appuyer sur un parc installé énorme.

Vers la Switch 2 : l'héritage et les défis

Alors que la Nintendo Switch 2 s'apprête à voir le jour le 5 juin 2025, Nintendo capitalise sur les acquis de sa prédécesseure tout en corrigeant ses défauts. La nouvelle console conserve le concept hybride qui a fait le succès de l'originale, mais avec des améliorations substantielles : écran LCD 7,9 pouces en 1080p avec taux de rafraîchissement 120Hz, processeur ARM Cortex A78C, GPU Nvidia Ampere avec ray tracing et DLSS, 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Les Joy-Con 2 bénéficient d'un système d'attache magnétique et intègrent un capteur optique permettant un mode souris. Cette innovation ouvre de nouvelles perspectives pour les jeux de stratégie et les FPS sur console. Nintendo introduit également des fonctionnalités sociales avec GameChat et GameShare, rapprochant l'expérience de ce que proposent les plateformes concurrentes.

La rétrocompatibilité avec les jeux Switch originaux assure une transition en douceur, tandis que des titres comme Mario Kart World promettent d'exploiter pleinement les nouvelles capacités de la machine. Avec un prix de lancement fixé à 469,99 euros (509,99 euros avec Mario Kart World), Nintendo mise sur une stratégie premium assumée. La Nintendo Switch 2 s'adresse maintenant à un public plus adulte qui peut se permettre d'acheter la console pour sa proposition hybride.

La Switch aura donc marqué une décennie entière du jeu vidéo. En transformant l'échec de la Wii U en opportunité d'innovation, Nintendo a créé une console qui a redéfini les attentes du marché. Son héritage hybride se perpétue avec la Switch 2, preuve que l'idée géniale de 2017 continue de porter ses fruits. C'est la toute première fois que Nintendo accole un chiffre au nom d'une console pour marquer une génération, démontrant le soit de l'entreprise de surfer sur sur son succès. Reste à voir si la nouvelle génération saura maintenir cette dynamique exceptionnelle dans un marché toujours plus concurrentiel.



Et vous, est-ce que vous avez acheté une Nintendo Switch et qu'en avez-vous pensé ?