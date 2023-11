Valve annonce une nouvelle Steam Deck avec écran OLED, HDR, 90 Hz, Wi-Fi 6E, 50 Wh

Après avoir contacté les sites spécialisés sur les jeux mobiles en début de semaine, en proposant de tester un nouveau matériel sans donner plus de détails, Valve a dévoilé une nouvelle Steam Deck avec écran OLED. Dans le même temps, la version LCD voit son prix descendre pour rester au catalogue. Elle aura été remplacée en seulement dix-huit mois.

Découvrez la Steam Deck 2

Les deux améliorations notables du nouveau modèle sont évidemment l'écran OLED et une batterie de 50 Wh nettement plus grande que la batterie de 40 Wh de l'original. Associé à l'écran OLED plus économe en énergie, cela devrait se traduire par une amélioration significative de l'autonomie de la batterie. D'ailleurs, selon les chiffres de Valve, l'autonomie de la console d'origine se situait entre 2 et 8 heures, selon le jeu, tandis que celle de la version OLED devrait se situer entre 3 et 12 heures.

La dalle OLED mesure 7,4 pouces de diagonale, contre 7 pouces pour l'écran LCD. Il est donc légèrement plus grand, Valve ayant grignoté sur les bordures pour conserver le même encombrement. Mieux, la console portable affiche un taux de rafraîchissement de 90 Hz (contre 60 Hz), compatible HDR et capable d'atteindre 1 000 nits de luminosité.



Il ne faut pas oublier que la Steam Deck OLED est également équipée du Wi-Fi 6E, qui devrait permettre des téléchargements beaucoup plus rapides que le Wi-Fi 5 du modèle original. Précisons que le processeur, la puce AMD personnalisée utilisée dans la Steam Deck originale n'a pas été mise à niveau, sauf que le processus de gravure a été revu. La puce d'AMD est désormais gravée en 6nm contre 7nm pour le modèle original. Les performances sont à peu près les mêmes, mais la consommation et la chaleur dégagée devraient être moindres.

Notre avis sur la Steam Deck OLED

D'après notre test, la nouvelle Steam Deck OLED offre une meilleure expérience, notamment grâce à un écran fantastique, une autonomie bien plus correcte, un ventilateur très silencieux, des haut-parleurs plus puissants et une ergonomie améliorée. Reste que le manque des derniers titres AAA fait toujours défaut à cette console qui surclasse la Switch, mais qui n'a pas de Mario ou Zelda.



Voici d'ailleurs un petit comparatif entre les deux modèles in-game :



Steam Deck OLED is a phenomenal improvement over the launch model: a 90Hz OLED with HDR, big battery life improvements, improved thermals and so much more. Here's the Digital Foundry video review: https://t.co/uFA1Vt9mzD pic.twitter.com/zSCMVlFfgW — Digital Foundry (@digitalfoundry) November 9, 2023

Prix et date de sortie

Ces nouvelles Steam Deck OLED sont proposées à 569 euros pour le modèle 512 Go et à 679 euros pour le modèle 1 To, et seront disponibles à la commande à partir du 16 novembre.



Et si vous ne vous souciez pas d'un écran OLED sophistiqué, mais que vous vouliez quand même une Steam Deck, Valve laisse l'ancien modèle en vente. Les versions LCD de 64 et 512 Go ont vu leur prix baisser (369 € pour le moins cher), mais elles ne seront plus produites. Le modèle LCD de 256 Go est désormais proposé en introduction à 419 euros et continuera d'être vendu aux côtés des nouveaux modèles OLED.

Pour précommander la Steam Deck 2023, rendez-vous le site de Valve.