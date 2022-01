Valve annonce enfin la date de sortie du Steam Deck à 419€

Consoles

Alban Martin

Valve a enfin dévoilé la date de sortie de son Steam Deck, qui sera entre les mains des premiers joueurs d'ici un mois.



Attendu de pied ferme par les joueurs PC, le Steam Deck devait initialement être lancé en décembre 2021, avant d'être repoussé en février 2022. La console portable arrivera dans quelques semaines, l'occasion de faire le point.

Steam Deck : la machine arrive bientôt

La date à cocher pour tous les joueurs est le 28 février 2022. À cette date, le Steam Deck sera officiellement commercialisé. Dans son communiqué, Valve explique comment ne pas se faire avoir et s'assurer d'avoir la console le jour J.



L'éditeur précise qu'à partir du 25 février, un email sera envoyé aux clients ayant réalisé les premières réservations. Il suffira alors de cliquer sur le lien contenu dans le courriel pour confirmer la commande en réglant la totalité. Au bout de trois jours, si vous n'avez pas effectué le paiement, vous perdrez votre place dans la liste d'attente.



Les livraisons débuteront trois jours plus tard, le 28 février donc. Valve insiste sur le fait d'être sur le qui-vive car les stocks sont limités et, par conséquent, ce système sera renouvelé chaque semaine pendant un petit moment.



Reste qu'il faudra y mettre le prix. Oui, la console démarre à 419€ en 64 Go de SSD, 549€ en 256 Go et 679€ en version 512 Go.

Les jeux compatibles

En attendant le lancement, voici la première liste de jeux compatibles et optimisés pour le Steam Deck qui est un véritable concurrent à la Nintendo Switch car il permet de jouer en mode portable ou branché sur un écran au catalogue Steam.

Les titres "Steam Deck Verified" :

Aliens: Fireteam Elite

Ape Out

Castle Crashers

Celeste

Circuit Superstar

Cuphead

Dark Souls II: Scholar of the First Sin

Dark Souls III

Death Stranding

Death’s Door

Dishonored

Final Fantasy

Guacamelee! 2

Gunfire Reborn

Hollow Knight

Hot Wheels Unleashed

Into the Breach

Mad Max

Manifold Garden

Mark of the Ninja: Remastered

NieR:Automata

Noita Portal 2

Psychonauts 2

RAD

Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth

Remnant: From the Ashes

Risk of Rain

Rogue Legacy

Sable

Scarlet Nexus

Sekiro: Shadows Die Twice

Super Mega Baseball 3

Tetris Effect: Connected

The Binding of Isaac: Rebirth

The Messenger

Total War: Warhammer II

Tunche

Webbed

Les titres compatibles (mais pas encore optimisés) :