La Legion Go de Lenovo, concurrente des Steam Deck et ROG Ally, est en fuite

La Steam Deck, la console portable de Valve, pourrait bien être concurrencée dans un avenir proche, tout comme la surprenante Asus ROG Ally. Le mois dernier, Windows Central a rapporté que Lenovo travaillait sur un PC de jeu portable fonctionnant sous Windows appelé "Legion Go", et cette nuit, Windows Report a publié ce qui semble être les premières images de l'appareil à venir.

Découvrez la Legion Go

D'après les images publiées par nos confrères, le PC de jeu portable de Lenovo ressemble beaucoup à des appareils tels que la Steam Deck et l'Asus ROG Ally, mais il a également beaucoup en commun avec la Nintendo Switch. Selon Windows Report, la Legion Go a un écran de 8 pouces, les images montrent deux manettes type "Joy-Con" qui peuvent être retirées, et elle semble même avoir une large béquille que vous pouvez sortir pour jouer sur une table.

Les manettes de la Legion Go semblent être un mélange des Joy-Cons plats mais amovibles de la Switch et des poignées profilées mais fixes de la Steam Deck. Il semble y avoir un pavé tactile sur la manette droite - contrairement à la Steam Deck qui possède des pavés tactiles des deux côtés - mais l'arrière de cette manette droite a apparemment aussi une molette. Et comme les manettes peuvent être retirées, l'écran est probablement tactile.



Autre fait important, la Legion Go semble assez épaisse. À l'opposé d'Asus et sa fine ROG Ally, qui a fini avec une autonomie moyenne.



En outre, la Legion Go fonctionnera sous Windows 11, ce qui signifie que vous devriez être en mesure de jouer à tous les jeux Windows qui prennent en charge les spécifications de l'appareil. Pour faire tourner les derniers titres AAA, Lenovo aurait opté pour un processeur AMD Phoenix, que l'on retrouve également dans le ROG Ally et d'autres ordinateurs de poche Windows récents et à venir.