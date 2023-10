La PlayStation Portal n'est pas concurrente des Switch et Steam

À deux semaines du lancement de sa PlayStation Portal, Sony vient préciser le positionnement de celle que certains appellent la nouvelle PSP. La "Portal" a beau être une console portable pour jouer aux jeux PlayStation 5, pour le géant nippon, ce n'est pas une concurrente directe de la Nintendo Switch ou du Steam Deck.

La pénurie est derrière nous

Après plus de deux ans avec des stocks malmenés par les pénuries de composants, les clients peuvent désormais s'offrir une PS5 sans attendre des mois ou payer une fortune. Début 2023, Sony a déclaré que sa chaîne d'approvisionnement était désormais entièrement réparée dans le monde entier.



De quoi relancer les projets de Sony comme la PS5 Slim récemment présentée, la Portal ou encore le PlayStation Plus remanié. Eric Lempel, le boss de Sony, a déclaré que le "cloud gaming" était enfin disponible pour les jeux PS5.



Le responsable de l'entreprise de jeux vidéo a déclaré que les joueurs pouvaient également accéder à de nombreux jeux qu'ils possédaient déjà en version numérique. Un concurrent au Game Pass de Microsoft.



L'annonce de Sony intervient alors que Microsoft a annoncé une réduction agressive du prix de sa console Xbox avec trois mois de son service d'abonnement inclus, tandis que Sony se concentre sur le matériel avec l'arrivée prochaine d'une PS5 plus petite.



De plus, Lempel a indiqué que la pénurie de consoles PS5 empêchait la console d'être l'attraction des Black Friday les années précédentes, mais qu'il s'attendait à ce que cela change cette année. Nous avons d'ailleurs déjà eu des promo sur la PS5 cette année.

Pour information, le "Black Friday" est un événement commercial organisé chaque année le dernier vendredi du mois de novembre et destiné à donner le coup d'envoi des achats de Noël en proposant des offres à prix réduits. Une tradition importée des États-Unis, comme Halloween du reste.

La PlayStation Portal n'est pas un rival

Le prochain produit de Sony est donc un appareil de jeu portable, la PlayStation Portal. La Portal a divisé les fans lorsqu'elle a été annoncée, certains se posant la question de son utilité. Nous étions, et sommes encore, très perplexe à son sujet.



Concrètement, la PlayStation Portal est un croisement entre une manette et un écran, visuellement similaire à une Nintendo Switch ou à un PC portable Steam Deck.



Mais M. Lempel a déclaré qu'il ne s'agissait pas d'un rival de l'un ou l'autre, les joueurs devant posséder une PS5 pour l'utiliser.

Il s'agit d'une proposition différente et de quelque chose d'unique pour le public PlayStation.

La PS Portal utilise une connexion internet pour streamer les jeux de la console de salon, plutôt que de le faire par un câble relié à un téléviseur.



M. Lempel a confirmé à la BBC que les joueurs ne seraient pas en mesure d'envoyer des jeux directement depuis le service de jeux en nuage de PlayStation sur l'appareil. Il a laissé entendre qu'il serait utile à ceux qui souhaitent jouer sur leur canapé pendant que leur partenaire regarde la télévision, ou jouer dans une autre pièce.



Mais il a également assuré que la Portal pourrait être utilisée à l'extérieur du domicile, à condition que la connexion soit suffisamment puissante et stable. Bref, c'est un écran avec des boutons de Dualsense pour jouer n'importe où. On a envie de dire, autant s'acheter un bon iPhone couplé à une manette PlayStation. Avec le Remote Play, c'est pratiquement la même expérience.



La PlayStation Portal sera disponible le 15 novembre au prix de 219,99€. Un tarif salé qui représente, grosso modo, la moitié du prix d'une PS5 (qu'il faut aussi avoir). Bref, seul l'avenir nous dire si Sony a vu juste. La PS Portal est en précommande chez :

