Alerte soldes : la PS5 est en promo à -14 %

Vous ne rêvez pas, la console la plus vendue actuellement, la PlayStation 5 de Sony, est enfin en promotion. Après deux années de galère, les stocks sont revenus à la normale début 2023, permettant également la fin du marché noir.



Pour les soldes d'été 2023, qui comprennent notamment les derniers appareils Apple, le constructeur japonais a autorisé pour la première fois les revendeurs à baisser le prix de sa console. La PS5 est ainsi vendue avec une remise de 14 %, soit 475 € au lieu de 550 €.

La PS5 moins chère, c'est maintenant !

Les soldes ce n'est pas juste pour les fringues et les téléphones, c'est aussi le moment de s'offrir un joli meuble, un équipement de sport ou encore une console. Justement, la meilleure d'entre elles, la PS5, vient de voir son prix baisser.

En stock dans la plupart des enseignes, la console de Sony est enfin accessible. Et quand le prix est réduit, c'est encore mieux. Si vous n'êtes pas du genre à piller les magasins la nuit, alors la meilleure solution est de passer par cette promotion inédite.



S'offrir une PS5 permet de jouer à des titres exclusifs comme FF XVI, Gran Turismo 7, Deathloop, Horizon Forbidden West, Ratchet & Clank: Rift Apart, Spider-Man : Miles Morales et autre Stray. Mais c'est aussi une formidable machine pour écouter de la musique, regarder ses films et séries préférés en streaming, etc.

Pour mémoire, la PlayStation 5 est sorti un peu partout dans le monde en novembre 2020, juste avant les Xbox Series X/S de Microsoft. La console de Sony est la plus populaire, et de loin avec déjà près de 40 millions de ventes malgré la pénurie de composants.

Acheter la PS5 au meilleur prix

La PlayStation 5 est en promotion chez les revendeurs suivants :

Amazon (- 14 %)

Fnac (- 14 %)

Cdiscount (- 14 %)

N'oubliez pas de prendre une deuxième manette DualSense ou même le casque PSVR 2. Si vous jouez à Grand Turismo, un volant est une superbe option.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.