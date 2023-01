PS5 : 30 jeux PS VR2, manette pour handicapé, 30 millions vendues et fin de la pénurie

Sony profite du CES 2023 pour annoncer quelques bonnes nouvelles à ses clients, dont une surprise. Si les informations concernaient principalement les jeux VR de PS5 à venir, le constructeur nippon a également expliqué avoir atteint les 30 millions d'unités vendues, que la console est désormais commandable facilement un peu partout. Mais ce qu'on attendait moins, c'était la manette Leonardo, un périphérique pour les personnes handicapées.

Nouvelle manette Leonardo

Sony est en train de construire une meilleure manette de PlayStation 5, un projet nommé Leonardo. Il s'agit d'un kit qui promet de rendre les jeux plus faciles à jouer pour les personnes ayant un contrôle moteur limité. Sur les premières images, le projet Leonardo se présente sous la forme d'une manette de jeu circulaire dotée de boutons et de méthodes de saisie directionnelle, le tout personnalisable. Sony affirme que le système fonctionnera "tout prêt" avec la PS5, permettant aux joueurs de créer leur manette idéale en associant des boutons, en échangeant des éléments matériels et en créant des profils distincts.

Le Project Leonardo peut être utilisé seul ou associé à des manettes DualSense - jusqu'à deux Leonardo et une DualSense peuvent être lus comme une seule manette par la PS5. Cela offre aux joueurs une grande flexibilité et permet également à d'autres personnes d'aider à contrôler les jeux.



Le matériel comprend quatre ports AUX de 3,5 mm pour accueillir une variété d'accessoires et de commutateurs d'accessibilité existants. La manette elle-même repose à plat sur une table ou peut être montée sur un trépied ; il n'est pas nécessaire de la tenir. Sony s'est associé à une poignée d'organisations, dont AbleGamers, SpecialEffect et Stack Up, pour concevoir le projet Leonardo.



Avec le projet Leonardo, Sony s'inspire clairement de Microsoft, qui a été un leader en matière de technologie d'accessibilité (avec Apple), notamment dans le domaine des jeux vidéo. Microsoft a lancé la Xbox Adaptive Controller en 2018, qui présentait un grand nombre des mêmes arguments de vente que la nouvelle initiative de Sony, mais dans un emballage plus long et plus plat.

Sur le PlayStation Blog, le designer de Sony, So Morimoto, a décrit le projet Leonardo comme suit :

Notre équipe a testé plus d'une douzaine de modèles avec des experts en accessibilité, à la recherche d'approches permettant de résoudre les principaux problèmes liés à l'utilisation efficace de la manette. Nous avons finalement opté pour un design de 'manette divisée' qui permet de repositionner presque librement les leviers gauche/droite, qui peut être utilisé sans avoir besoin d'être tenu et qui offre une grande souplesse dans le remplacement des boutons et des capuchons de manette.

30 millions de PS5 vendues

Malgré la pénurie qui perdure depuis deux ans, Sony a tout de même atteint la barre des 30 millions de consoles nouvelle génération vendues. C'est exactement le même score que sa petite soeur, la PS4.

Also confirmed today: December was the biggest month ever for PS5 console sales, bringing the total to more than 30 million units sold worldwide.



Thanks for playing, everyone – 2023’s gonna be a great year! — PlayStation (@PlayStation) January 5, 2023

30 Jeux PS VR 2 dont GT 7

Autre point intéressent, Sony a annoncé 30 jeux au lancement du casque PS VR2. Parmi eux, on trouvera une mise à jour gratuite de Gran Turismo 7 pour les clients actuels. Une excellente nouvelle qui devrait renforcer l'immersion du meilleur jeu de course automobile du moment.

On peut enfin acheter la PS5

D'autres nouvelles positives pour la PS5 sont sorties de la conférence de presse de Sony au CES aujourd'hui. Jim Ryan, responsable de PlayStation, a déclaré que la pénurie de PS5 était officiellement terminée :

Tous ceux qui veulent une PS5 devraient avoir beaucoup plus de facilité à en trouver une chez les détaillants du monde entier à partir de maintenant.



En effet, on en trouve par exemple en stock sur Amazon. Mais dépêchez-vous, cela risque de ne pas durer.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.