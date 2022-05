La manette DualSense de PS5 est en promotion sur Amazon à -20%

Les joueurs sur PlayStation 5 peuvent donc s'offrir une nouvelle DualSense à prix cassé, alors que la console en elle-même est toujours difficile à trouver en magasin. Celle qui est la meilleure du marché grâce à sa prise en main quasi-parfaite, ses retours haptiques, ses gâchettes adaptatives et sa qualité de fabrication, est aussi efficace sur la console de Sony que sur les jeux de l'App Store. Des milliers de jeux sont compatibles et prennent une autre dimension avec cette manette certifiée MFi par Apple. Seul son poids pourra être un obstacle pour certaines petites mains.

Si vous avez besoin d'une nouvelle manette DualSense pour votre PS5 ou tout simplement pour jouer sur iPhone, iPad, Apple TV ou Mac (oui, la DualSense est compatible avec les appareils Apple depuis 2020), sachez que l'accessoire est enfin en promotion. Au lieu de 69,99€, vous pourrez l'acquérir à 54,99€, soit plus de 20% de réduction sur la boutique en ligne d'Amazon.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.