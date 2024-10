La manette Xbox Elite Series 2 sans fil est en promotion (compatible iOS, iPadOS, tvOS et macOS)

S'il y a un avantage avec Microsoft et sa Xbox, c'est sans aucun doute les manettes, depuis toujours, elles sont jugées comme étant confortables, ergonomiques et personnalisables. Alors que Noël est maintenant passé, Microsoft cherche à vider les stocks de manettes Xbox Elite Series 2 qui n'ont pas trouvé de propriétaires. Pour vous motiver à l'achat, l'entreprise propose une belle remise !

La Xbox Elite Series 2 sans fil est à -27% (du jamais vu !)

Pour une durée temporaire, Microsoft propose en ce moment sa manette Xbox Elite Series 2 à seulement 94,99€ au lieu de 129,99€, soit une remise de -27%. Cette manette considérée comme "l'excellence" dans le gaming est utilisable en Bluetooth ou par le câble USB-C qui est fourni dans le packaging. Vous pourrez jouer depuis une Xbox (logique), un PC ou un iPhone, iPad, Mac et Apple TV (sous réserve d'avoir une mise à jour logicielle récente). Une concurrent de la DualSense Edge.

Les points forts

Avec la Xbox Elite Series 2 sans fil, vous retrouvez plusieurs avantages qui transforment radicalement votre expérience de jeu que ce soit sur console, PC ou depuis un appareil Apple. Découvrez une manette révolutionnaire, spécialement conçue pour les amateurs de performance et d'innovation.



Sa conception élégante en blanc vous séduira au premier regard, mais c'est sa technologie de pointe qui vous captivera. Avec des joysticks à tension réglable, chaque mouvement devient plus précis, plus intuitif, vous plongeant au cœur de l'action comme jamais auparavant. La poignée caoutchoutée enveloppante assure une prise en main confortable et sécurisée, même dans les sessions de jeu les plus intenses.

L'application Accessoires Xbox qui fait toute la différence

Mais la véritable révolution se trouve dans sa capacité de personnalisation. Grâce à l'application Accessoires Xbox, redéfinissez l'expérience de jeu en reconfigurant les boutons de votre manette. Vous pouvez enregistrer jusqu'à trois profils personnalisés, passant de l'un à l'autre en un clin d'œil, pour s'adapter parfaitement à chaque jeu et à chaque style de jeu.

Une autonomie qui vaut le coup

La Xbox Elite Series 2 sans fil ne vous laissera jamais en plan. Avec une autonomie de batterie pouvant aller jusqu'à 40 heures, préparez-vous à des marathons de jeu sans interruption. De plus, sa conception robuste et ses composants de qualité promettent une durabilité à toute épreuve.



Pour les joueurs compétitifs, cette manette n'est pas seulement un accessoire, c'est un atout stratégique. Elle répond aux exigences les plus élevées en termes de performance, de personnalisation et de durabilité. Que vous jouiez sur console, PC ou mobile, elle s'adapte à toutes les plateformes grâce à la technologie sans fil Xbox, au Bluetooth et au câble USB-C inclus.

