La DualSense Edge pour PS5, iPhone, iPad et Mac est en promo !

Enfin une promotion sur la magnifique manette DualSense Edge de Sony.



Sortie dans le monde entier le 26 janvier au prix de 239,99 €, la DualSense Edge n'est pas une vulgaire manette. Conçue dans une optique de performance et de personnalisation, la manette sans fil DualSense Edge cible en priorité les e-sportifs et les hardcore gamers. Malgré des arguments de poids, son prix reste une barrière souvent infranchissable. Sauf que la première promotion est arrivée !

Une manette de Pro incroyable

Pour ceux qui auraient raté son lancement, la manette sans fil DualSense Edge comporte un grand nombre d’options de personnalisation matérielles et logicielles, du jamais vu sur consoles. Parmi les options, on note la réattribution des touches, l'ajustement de la sensibilité des joysticks et les gâchettes, la gestion des profils de commande, ainsi qu’une interface utilisateur unique intégrée à la manette. Le tout en reprenant ce qui a fait le succès de la DualSense de PlayStation 5, à savoir le retour haptique et les gâchettes adaptatives.



Mais ce n'est pas tout puisque vous pouvez personnaliser la manette DualSense Edge grâce aux trois séries de capuchons de joystick interchangeables et aux deux séries de touches arrière fournies. Mieux, pour vous assurer d’être toujours prêt à jouer, vous avez même la possibilité de recharger votre manette en USB pendant qu’elle est rangée dans sa mallette.

Voici le contenu du paquet :

Manette sans fil DualSense Edge

Câble USB tressé

2 capuchons standard

2 capuchons arrondis haut

2 capuchons arrondis bas

2 touches arrière semi-arrondies

2 palettes arrière

Logement du connecteur

Mallette de transport

Acheter la manette DualSense Edge au meilleur prix

Si vous aussi, vous souhaitez profiter d'une meilleure expérience sur votre PlayStation 5 et par la même occasion d'une excellente manette pour jouer sur votre iPhone, iPad, Mac ou Apple TV, la DualSense Edge est LA solution. Oui, la toute nouvelle manette est compatible avec les appareils Apple depuis iOS 16.4.



Vous pouvez l'obtenir moins cher avec la livraison offerte chez :

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.