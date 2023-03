C'est confirmé, iOS 16.4 prend en charge la DualSense Edge de la PS5

L'une des récentes volontés d'Apple a été de prendre en charge toutes les manettes populaires sur iOS, iPadOS, macOS et tvOS. Depuis plus d'un an, il est possible aux clients Apple d'associer une manette de PS5 ou même de Xbox à leur iPhone, iPad, Mac ou Apple TV. Cela permet une expérience plus poussée pour les jeux sur Apple Arcade ou les jeux qu'on retrouve sur l'App Store.

La DualSense Edge est prise en charge par les mises à jour publiées hier soir

Bonne nouvelle si vous possédez la manette "haut de gamme" pour la PlayStation 5. Apple a annoncé que les mises à jour suivantes prennent en charge la manette pro de Sony :

iOS 16.4

iPadOS 16.4

macOS Ventura 13.3

tvOS 16.4

Disponible depuis le 26 janvier 2023, les propriétaires de la DualSense Edge attendaient impatiemment la prise en charge par les OS d'Apple pour pouvoir l'utiliser avec leurs iPhone, iPad... Il faut dire que désormais l'utilisation d'une manette pour jouer est devenue un classique auquel se sont habitués de nombreux clients Apple.

La manette sans fil DualSense Edge comporte un grand nombre d’options de personnalisation matérielles et logicielles, dont la réattribution des touches, la possibilité d’ajuster la sensibilité des joysticks et des gâchettes, des options pour alterner entre plusieurs profils de commande, ainsi qu’une interface utilisateur unique intégrée à la manette. Ce nouvel accessoire reprend également le confort et les fonctionnalités immersives emblématiques de la manette sans fil DualSense, comme le retour haptique et les gâchettes adaptatives qui ont permis à Sony de dominer le marché des consoles next-gen.



Vous pouvez personnaliser la manette DualSense Edge à votre guise grâce aux trois séries de capuchons de joystick interchangeables et aux deux séries de touches arrière, également interchangeables, fournies. Tous ces éléments sont inclus dans la mallette de transport. Pour vous assurer d’être toujours prêt pour une session de jeu, vous avez même la possibilité de recharger votre manette par connexion USB pendant qu’elle est rangée dans sa mallette. C'est clairement un achat utile pour les amateurs de eSport et autres compétiteurs dans l'âme.



Si vous aussi, vous souhaitez profiter d'une meilleure expérience sur votre PlayStation 5 et par la même occasion d'une bonne manette pour jouer depuis votre iPhone, iPad, Mac ou Apple TV, la DualSense Edge est ce qu'il vous faut.

Vous pouvez l'obtenir en ce moment à 239,99€ avec la livraison offerte chez Amazon, la Fnac et Cdiscount. À noter qu'elle est disponible en coloris blanc, mais aussi en violet, en bleu clair, en rouge...

