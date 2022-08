PlayStation DualSense Edge : Sony présente sa manette "Pro" dédiée à la PS5

Sacrée journée du côté de PlayStation. Après l'annonce de l'arrivée du PSVR 2 en début d'année prochaine, le géant du gaming profite de l'ouverture de la Gamescom pour présenter la DualSense Edge, la tant attendue manette PS5 "Pro".

DualSense Edge : la manette ultra-personnalisable pour PlayStation 5

Les surprises, ça fait plaisir ! Si vous suivez en ce moment même le live d'ouverture de la Gamescom 2022, vous n'avez sûrement pas manqué la petite séquence liée à la nouvelle manette PlayStation 5. Comme par magie, Sony a officialisé la DualSense Edge.

Cette DualSense est clairement le modèle "Pro" attendu depuis un petit bout de temps par les gamers. Outre les fonctionnalités de la manette "classique" comme le retour haptique ou encore les gâchettes adaptatives, cette DualSense Edge possèdera des capacités supplémentaires comme le changement/ajustement des sticks, les palettes à l'arrière (des boutons dans ce cas précis), une personnalisation des touches plus poussée... Un nouveau bouton permet de basculer rapidement entre vos différentes configurations préenregistrées en amont.



Comme avec le PSVR 2 cette nuit, le prix est une nouvelle fois secret à l'heure où nous rédigeons ces lignes. Plus de détails, dont le prix et la date de sortie, seront dévoilés dans les mois à venir.