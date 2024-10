Apple préparerait une nouvelle app dédiée aux jeux sur iOS

Alors qu'iOS 18 vient à peine de sortir, Apple travaillerait déjà sur une nouvelle application dédiée aux jeux, à mi-chemin entre l'App Store et le Game Center. Une façon pour la firme de renforcer son positionnement sur le gaming mobile et autant dire qu'elle en a bien besoin.

Un "App Store" dédié au gaming

Selon des sources de 9to5Mac, cette nouvelle app combinerait les fonctionnalités de l'App Store et du Game Center en un seul endroit. Elle intégrerait le profil Game Center de l'utilisateur et proposerait plusieurs onglets :

"Jouer maintenant", avec des suggestions de jeux et du contenu éditorial

Un onglet pour les jeux de l'utilisateur

Un onglet amis

Des classements, des défis et des succès

Des jeux de l'App Store comme d'Apple Arcade y seraient mis en avant. L'app ferait aussi la promotion d'événements spéciaux et informerait sur les mises à jour importantes.

Fonctionnalités sociales et démos de jeux

Apple explorerait également des intégrations avec FaceTime et iMessage, sans doute pour faciliter la communication entre joueurs. Autre piste : permettre aux développeurs de proposer des mini-jeux sous forme d'App Clips, sortes de démos jouables sans installation.

Dans les faits, cette app s'inspirerait de ce que fait déjà Xbox sur iOS, en permettant de voir son statut, l'activité de ses amis, de chercher de nouveaux jeux et de gérer sa bibliothèque. Objectif : rendre les appareils Apple plus attrayants pour les gamers.

Lancement encore flou

Apple a récemment introduit de nouveaux outils pour aider les développeurs à porter leurs jeux Mac sur iOS. Mais la date de lancement de cette nouvelle app gaming reste incertaine. Sera-t-elle intégrée à une future mise à jour d'iOS 18, ou faudra-t-il attendre iOS 19 ?

Quoi qu'il en soit, ce projet confirme qu'Apple compte bien capitaliser sur le succès du jeu mobile et mieux mettre en avant son offre, entre App Store et Apple Arcade. De quoi donner un nouveau souffle au gaming sur iPhone et iPad. Affaire à suivre...