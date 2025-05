Apple lancerait une app dédiée au gaming avec iOS 19

Apple pourait franchir un cap majeur dans le domaine du jeu vidéo avec iOS 19. Une nouvelle application de gaming, intégrée à ses différents systèmes, sera dévoilée en juin 2025. Objectif : centraliser l’expérience de jeu sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV.

iOS 19 : une application de jeu centralisée et multiplateforme

Apple s’apprête à révolutionner l’expérience de jeu sur ses appareils avec le lancement d’une nouvelle application dédiée au gaming, prévue pour accompagner la sortie d’iOS 19, macOS 16 et tvOS 19 en septembre 2025. Cette initiative marque une étape majeure dans la stratégie de la marque pour renforcer sa présence dans l’univers vidéoludique.

Selon Bloomberg, la nouvelle application de jeu sera préinstallée sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV. Elle offrira une interface unifiée permettant aux utilisateurs de lancer des jeux, de suivre leurs succès, de consulter des classements, d’accéder à du contenu éditorial et de communiquer avec d’autres joueurs. Cette application vise à remplacer Game Center, en intégrant des fonctionnalités sociales et communautaires plus avancées.

Intégration des jeux tiers et d’Apple Arcade

L’application ne se limitera pas aux jeux d’Apple Arcade. Elle inclura également tous les jeux tiers actuellement disponibles dans la section “Jeux” de l’App Store. Sur Mac, l’application pourra même accéder aux jeux téléchargés en dehors du Mac App Store, offrant ainsi une expérience de jeu plus complète et centralisée.

Déploiement prévu et présentation à la WWDC 2025

Apple prévoit de dévoiler cette application lors de la Worldwide Developers Conference (WWDC) qui débutera le 9 juin 2025. Le lancement officiel est prévu pour septembre, en même temps que les nouvelles versions des systèmes d’exploitation.

Une stratégie renforcée par l’acquisition de RAC7

En parallèle, Apple a récemment acquis le studio de développement de jeux RAC7, connu pour le jeu populaire “Sneaky Sasquatch” sur Apple Arcade. Cette acquisition souligne l’engagement d’Apple à enrichir son écosystème de jeux et à offrir des expériences uniques à ses utilisateurs.

Conclusion

Avec cette nouvelle application de jeu, Apple ambitionne de créer un hub centralisé pour les joueurs, intégrant à la fois des fonctionnalités sociales, des contenus éditoriaux et une large bibliothèque de jeux. Cette initiative, combinée à l’acquisition de RAC7, témoigne de la volonté d’Apple de s’imposer comme un acteur majeur dans le domaine du gaming, un secteur qui lui échappe depuis de nombreuses années.