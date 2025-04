Apple dévoile un premier aperçu d'iOS 19 sur l'iPhone 17 Air

Surprise, Apple dévoile aujourd’hui un premier aperçu du futur système iOS 19, dévoilé en exclusivité sur l’iPhone 17 Air, un modèle ultra-fin qui redéfinit l’élégance et la puissance. Prévu pour septembre, cet appareil marque une étape audacieuse dans la lignée iPhone, alliant design novateur et technologies avancées.

Le premier iPhone "Air"

L’iPhone 17 Air, avec son châssis de seulement 6 mm d’épaisseur, embarque un écran OLED ProMotion de 6,6 pouces à 120 Hz, offrant une fluidité hors-paire. Propulsé par la puce A19 et un modem 5G conçu par Apple (C1), il promet des performances optimisées et une connectivité de pointe. La caméra arrière unique de 48 mégapixels, disposée dans une barre horizontale, et la caméra avant de 24 mégapixels renforcent ses capacités photo, tandis que le Wi-Fi 7 assure des vitesses fulgurantes.

iOS 19 à l'honneur

iOS 19 est, comme prévu par les rumeurs, fortement inspiré de visionOS. Cette mise à jour introduit une refonte esthétique majeure – la plus significative depuis iOS 7. Les icônes arrondies, menus translucides et une interface « glassy » unifient l’expérience sur iPhone, iPad et Mac, jusqu'au Vision Pro. Apple Intelligence s’enrichit avec un coaching santé IA, des outils d’écriture avancés et des notifications prioritaires repensées. Les utilisateurs pourront créer des Genmoji personnalisés et profiter d’une application "Appareil Photo" redessinée, fluide et intuitive. On pensait qu'il fallait attendre la WWDC 25 du 9 juin, mais la bêta d'iOS 19 est d'ores et déjà disponible auprès des développeurs.



Tim Cook, PDG d’Apple, a déclaré :

L’iPhone 17 Air et iOS 19 incarnent notre vision d’un futur où design et intelligence se rencontrent pour transformer le quotidien.

Date de lancement

Disponible en précommande dès le 8 avril prochain à partir de 999 € (899 $), l’iPhone 17 Air se décline en noir sidéral, titane désert et argent lunaire, avec 128 Go de stockage de base. Il sera officiellement lancé en septembre prochain, aux côtés des autres modèles.



Ce lancement audacieux remplace le modèle "Plus", positionnant l’iPhone 17 Air entre l’iPhone 17 et les versions Pro. Les fans peuvent s’attendre à une expérience immersive, soutenue par une batterie optimisée et un confort de prise en main inégalé.



Poisson d’avril ! Cette annonce est une petite farce pour célébrer le 1er avril – mais les rumeurs, elles, restent bien réelles ! Dans un peu plus de deux mois, nous pourrons installer iOS 19 et découvrir la nouvelle interface.