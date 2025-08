Apple cesse de signer iOS 18.5 et iOS 17.7.8, downgrade impossible

Apple a cessé de signer iOS 18.5 et iOS 17.7.8, bloquant la possibilité pour les utilisateurs de revenir à ces versions depuis les récentes mises à jour iOS 18.6 et iOS 17.7.9. Cette décision, effective un peu plus d’une semaine après la sortie d’iOS 18.6 le 29 juillet 2025, s’inscrit dans la pratique habituelle d’Apple de désactiver les anciennes versions de son système d'exploitation mobile afin de garantir que les utilisateurs utilisent le logiciel le plus récent et sécurisé.

Détails clés des mises à jour iOS 18.6 et iOS 17.7.9

Sortie d’iOS 18.6 : Lancée le 29 juillet 2025, iOS 18.6 inclut des corrections de bugs, des améliorations desécurité et une résolution spécifique d’un problème de performance dans la fonctionnalité Souvenirs del’application Photos. Elle intègre également des modifications dans la gestion des boutiques d’applicationstierces dans l’UE.

Sortie d’iOS 17.7.9 : Publiée simultanément pour les appareils non compatibles avec iOS 18, cette mise àjour se concentre également sur des corrections de bugs et des améliorations de sécurité.

Améliorations de sécurité : Apple a détaillé la liste complète des correctifs de sécurité pour iOS 18.6 sur sa page de mises à jour de sécurité, corrigeant les vulnérabilités présentes dans iOS 18.5 et iOS 17.7.8.

Pourquoi Apple cesse de signer les anciennes versions d’iOS

Apple arrête régulièrement de signer les anciennes versions d’iOS une fois qu’une nouvelle version s’avère stable. Cela garantit que les utilisateurs adoptent les mises à jour qui corrigent les vulnérabilités de sécurité connues, souvent révélées dans les versions antérieures du logiciel. En cessant de signer iOS 18.5 et iOS 17.7.8, Apple empêche les utilisateurs de revenir à des logiciels moins sécurisés, renforçant ainsi la sécurité des appareils. C'est aussi un moyen de stopper le jailbreak, qui a pris du plomb dans l'aile depuis au moins trois ans.

Les utilisateurs d’iOS 18.6 ou iOS 17.7.9 ne peuvent donc plus revenir à iOS 18.5 ou iOS17.7.8, respectivement, car les serveurs d’Apple ne valident plus ces anciennes versions. Vous pouvez installer le firmware sur l'iPhone, mais l'étape d'activation ne fonctionnera pas.