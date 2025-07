Apple pourrait bientôt introduire un Sleep Score sur l’Apple Watch, une note globale de la qualité du sommeil, selon des indices repérés dans la bêta d’iOS 26. Cette nouveauté serait la bienvenue pour le suivi du sommeil via la montre connectée d'Apple.

Apple Watch : un système de score connu mais absent sur Apple Watch

Apple semble se préparer à introduire une nouvelle fonctionnalité liée au sommeil sur l’Apple Watch : un score de sommeil ou « Sleep Score ». Cette nouveauté a été découverte dans la quatrième bêta d’iOS 26, grâce à une image dissimulée dans le code du système.

L’image en question montre une Apple Watch affichant un score de 84 entouré d’un cercle coloré. Les couleurs font référence aux différentes phases de sommeil : éveil (orange), REM (bleu clair ou vert) et sommeil « core » (bleu foncé). L’image est nommée « Watch Focus Score », ce qui pourrait indiquer que ce score ne se limite pas à la nuit passée, mais reflète aussi l’état général de concentration ou de vigilance de l’utilisateur durant la journée.

Autour de ce score, plusieurs pictogrammes apparaissent : une lune, des étoiles, un lit, un réveil, et un « zzz ». Il se pourrait que la température corporelle soit également prise en compte dans le calcul du score, comme c’est déjà le cas pour certaines autres données de santé dans watchOS 11.

Image MacRumors

Jusqu’ici, l’Apple Watch proposait un suivi des stades de sommeil (REM, profond, etc.), mais sans proposer de score global comme peuvent le faire des dispositifs concurrents comme Fitbit ou Withings. Ce score de sommeil viendrait donc compléter l’approche d’Apple, en donnant à l’utilisateur une vue synthétique de la qualité de son repos.

Il est aussi possible que ce score intègre d’autres données de santé via l'application Signes vitaux, introduite en octobre dernier. Celle-ci permet d’analyser différents signes vitaux et de détecter des tendances inhabituelles. Apple pourrait donc utiliser ces informations pour rendre son Sleep Score encore plus pertinent.

Le nom Focus Score peut prêter à confusion. Il est possible qu’Apple ait voulu désigner par là un indicateur global de bien-être mental ou de capacité de concentration pendant la journée, basé sur la qualité du sommeil. Cela rappellerait l’approche de certaines montres connectées qui évaluent la “préparation” ou "l’état de forme” quotidien à partir des données physiologiques nocturnes.

Pour l’instant, Apple n’a pas communiqué officiellement sur cette nouveauté. Néanmoins, l’image intégrée dans la bêta d’iOS 26 est un indice solide. Elle pourrait être révélée plus largement lors du lancement de watchOS 26 à l’automne, probablement en même temps que l’Apple Watch Series 11. Ce Sleep Score viendrait alors enrichir un ensemble déjà robuste de fonctions liées au sommeil, qui comprend notamment la détection de l’apnée du sommeil.



Source