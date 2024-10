L’Apple Watch serait-elle capable de détecter une maladie avant que les premiers symptômes apparaissent ? C’est en tout ça qu’affirme plusieurs utilisateurs qui ont installé watchOS 11 sur leur Apple Watch. Avec cette mise à jour, ils bénéficient de l’application « Signes vitaux », une nouvelle app qui serait pour le moins surprenante, selon les premiers témoignages !

Signes vitaux est capable de détecter une maladie avant les premiers symptômes

L’application « Signes Vitaux », conçue par Apple pour watchOS 11, a fait son apparition récemment sur les Apple Watch et fait déjà parler d’elle. Destinée à analyser les données de santé collectées par la montre, elle pourrait bien révolutionner la manière dont nous surveillons notre bien-être au quotidien. En effet, selon plusieurs témoignages d’utilisateurs sur le site Reddit, l’application serait capable de détecter des maladies avant même l’apparition des premiers symptômes (une première mondiale dans le domaine des montres et bracelets connectés).



Lors de sa présentation, Apple n’avait pas mentionné la possibilité que Signes Vitaux puisse anticiper l’apparition d’une maladie. Pourtant, plusieurs utilisateurs affirment que l’application a anticipé des baisses de forme bien avant que les symptômes ne se manifestent. Un utilisateur nommé RCG21 a partagé son expérience sur Reddit, expliquant que l’application avait prédit à deux reprises qu’il tomberait malade, plusieurs jours qu’il ne commence à ressentir les premiers signes.

Voici son témoignage :

J'ai commencé à utiliser Vitals dès sa sortie en version bêta et depuis, je suis tombé malade environ deux fois. Les deux fois, il l'a su quelques jours à l'avance et je ne ressentais rien d'anormal. C'est assez fou à quel point cette fonctionnalité peut être utile.

Un suivi personnalisé en temps réel

Fonctionnant sur les Apple Watch Series 8 et les modèles suivants, y compris la gamme Apple Watch Ultra sous watchOS 11, Signes Vitaux exploite les données de santé collectées pendant le sommeil sur une période de sept jours pour établir une base de référence personnalisée. Elle analyse des paramètres comme la fréquence cardiaque, respiratoire, la température du poignet, la durée du sommeil et le taux d’oxygène sanguin. En surveillant ces données, l’application établit des valeurs normales propres à chaque utilisateur et envoie des alertes en cas de données inhabituelles.

Des témoignages qui confirment l’efficacité de l’application

Un autre utilisateur avec le pseudo dalethomas81 a également rapporté que Signes Vitaux avait détecté plusieurs changements dans ses mesures avant qu’il ne commence à se sentir malade. Ces alertes ont été émises à partir d’anomalies dans ses données de santé quelques jours avant que des symptômes ne se manifestent, ce qui confirme l’hypothèse que l’application pourrait bien être capable d’anticiper des maladies comme la grippe ou la bronchite.

Une révolution dans la surveillance de la santé ?

Grâce à ces nombreux témoignages, il semble plausible que l’application watchOS Signes Vitaux puisse jouer un rôle clé dans la détection précoce de maladies. Si l’application ne vous dira pas littéralement « vous allez tomber malade », elle surveille attentivement les écarts dans vos données de santé et vous avertit dès qu’un paramètre sort de sa plage normale. Cette capacité à anticiper les signes avant-coureurs d’un problème de santé pourrait, à terme, permettre aux utilisateurs de mieux gérer leur bien-être, voire de consulter un médecin avant même que les symptômes n’apparaissent.