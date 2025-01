Nvidia dévoile ses GPU RTX 50 avant son événement LAN

Nvidia est sur le point de dévoiler ses GPU de la série RTX 50, probablement le 6 janvier. Pour patienter, la firme américaine a publié plusieurs teasers à propos de ses futures cartes graphiques. Comme vous pouvez le constater dans la vidéo promotionnelle sur la prochaine LAN party de Nvidia, nous avons droit à bref aperçu d'un mystérieux ensemble de PC qui sera offert en guise de prix. En zoomant sur l'image, on découvre un GPU inédit.

Des débuts sous tension dès 2001

Voici l'image zoomée et améliorée pour tenter découvrir les détails cachés ; le GPU représenté pourrait être un RTX 5080 ou un RTX 5070 Ti. En tout cas, aucune carte vendue à date ne ressemble à celle-ci.

Des fuites précédentes de Zotac et Acer ont laissé entendre que Nvidia pourrait présenter jusqu'à cinq GPU de la série RTX 50 dans un avenir proche, y compris des modèles comme les RTX 5090, RTX 5080 et RTX 5070 Ti. De plus, une fuite récente de MSI, suggère que la RTX 5080 pourrait être livrée avec 16 Go de mémoire GDDR7.



Nvidia ne garde pas non plus le lancement secret. Son événement LAN, appelé « GeForce LAN 50 », est prévu du 4 au 6 janvier, et le PDG de Nvidia, Jensen Huang, devrait prononcer un discours au CES 25 le 6 janvier prochain. De quoi relancer la machine et attirer toujours plus les grandes entreprises qui achètent par millions des GPU pour l'IA. Sauf Apple qui est en froid avec Nvidia.



Voici la vidéo en question :