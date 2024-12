Apple et Nvidia : 20 ans de tensions qui freinent l'IA

La course à l'intelligence artificielle bat son plein et fait la fortune de Nvidia, devenue l'une des entreprises les plus valorisées au monde grâce à ses puces dédiées. Pourtant, Apple reste étonnamment distante du géant des GPU, préférant louer des serveurs via des tiers comme Amazon ou Microsoft. Cette situation n'est pas le fruit du hasard, mais l'héritage d'une relation tumultueuse vieille de plus de 20 ans.

Des débuts sous tension dès 2001

Si publiquement Steve Jobs célébrait l'arrivée des GPU Nvidia dans les Mac en 2001, les coulisses racontent une autre histoire. Lors d'une réunion mémorable cette même année, Jobs accusa frontalement Nvidia d'avoir copié des technologies appartenant à Pixar, dont il était alors propriétaire. Face au démenti d'un cadre de Nvidia qui suggéra même que c'était plutôt Pixar qui devrait être poursuivi en justice, Jobs adopta une attitude glaciale en l'ignorant ostensiblement pour le reste de la réunion.



Dans les années qui suivirent, la relation ne fit que se dégrader. Pour les équipes de Nvidia, Apple représentait un client particulièrement exigeant qui ne figurait même pas dans leur top 10 en termes de revenus. Jensen Huang, le PDG de Nvidia, rechignait à allouer des ressources significatives aux projets Mac. Du côté d'Apple, obtenir la collaboration des ingénieurs Nvidia pour le contrôle qualité relevait du parcours du combattant.

L'incident "Bumpgate" et les conséquences sur l'IA

Le point de rupture survint en 2007-2008 avec le scandale "Bumpgate". Les GPU GeForce 8600M GT équipant les MacBook Pro présentaient des défaillances majeures, affectant également des machines Dell et HP. Nvidia tergiversa avant de reconnaître sa responsabilité, forçant Apple à étendre la garantie des machines touchées. Les analystes de l'époque que 40% des Mac étaient touchés, c'est énorme. Cet épisode provoqua la colère de Steve Jobs et poussa en partie Apple vers AMD, un concurrent plus flexible tant sur les prix que sur la personnalisation des puces. La situation s'envenima encore dans les années 2010 lorsque Nvidia tenta d'obtenir des royalties d'Apple, Samsung et Qualcomm, suspectant ces entreprises d'utiliser ses technologies brevetées dans leurs smartphones. Cette bataille juridique, que Nvidia perdit face à Samsung, creusa davantage le fossé avec Apple.



Aujourd'hui, cette méfiance historique se manifeste dans le domaine de l'IA. Un exemple révélateur : en 2018, lorsque John Giannandrea prit la direction de l'IA chez Apple, il préféra équiper ses équipes de puces Google plutôt que d'acheter directement du matériel Nvidia, malgré la domination écrasante de cette dernière sur le marché (70% à 95% selon Technology Magazine).



Apple développe actuellement sa propre puce IA serveur en collaboration avec Broadcom, baptisée "Baltra", prévue pour 2026. Cette puce sera fabriquée par TSMC avec le procédé N3P, la même technologie qui équipera les iPhone 17 Pro. Cette stratégie s'inscrit dans la volonté d'indépendance technologique d'Apple, déjà illustrée par le développement des puces Apple Silicon.



Fait intéressant, les dirigeants de Nvidia affirment aujourd'hui que cette rivalité est principalement à sens unique, se disant ouverts à la collaboration. De récents partenariats concernant le Vision Pro ou l'intelligence artificielle prouvent d'ailleurs que leur relation "n'est pas entièrement hostile", comme le souligne The Information.