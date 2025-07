Nvidia dépasse les 4 000 milliards de dollars, devançant Apple

Hier, Nvidia a brièvement atteint une capitalisation boursière historique de 4 000 milliards de dollars lorsque son action a culminé à 164 dollars par action, devenant ainsi la première entreprise publique à atteindre ce seuil. Depuis, l'action a légèrement reculé à 162,83 dollars, valorisant Nvidia à environ 3 900 milliards de dollars.

La bataille des chiffres

Apple a été la première entreprise à atteindre une valorisation de 1 000 milliards de dollars en 2018, puis 2 000 et 3 000 milliards en 2022, ce qui en faisait l'entreprise grand public la plus valorisée au monde. Cependant, Nvidia et Microsoft l'ont depuis dépassée. Nvidia a franchi le cap des 3 000 milliards de dollars en juin 2024 et occupe désormais la première place en tant qu'entreprise publique la plus cotée, suivie par Microsoft à 3 740 milliards de dollars et Apple à 3 140 milliards de dollars. Les analystes prévoient que Microsoft atteindra probablement les 4 000 milliards de dollars avant Apple. Les autres géants technologiques sont encore loin derrière, avec Amazon à 2 360 milliards de dollars, Alphabet à 2 150 milliards de dollars et Meta à 1 840 milliards de dollars.

L'ascension fulgurante de Nvidia est alimentée par une demande croissante pour ses puces destinées aux serveurs d'intelligence artificielle, propulsant sa valorisation à des sommets ces dernières années. Si Nvidia a écrasé le marché des cartes graphiques pour les jeux vidéo, c’est l’IA qui génère désormais le gros de son chiffre d’affaires.