Les revenus d'Apple devraient dépasser les 400 milliards de dollars en 2024

Selon les dernière projections de Counterpoint Research, les revenus mondiaux d'Apple devraient franchir pour la première fois la barre des 400 milliards de dollars en 2024. Un record qui serait porté à la fois par la croissance des ventes de hardware et, surtout, des services.

Le matériel repart (enfin) de l'avant

Après un déclin en 2023, les revenus d'Apple liés au hardware devraient croître de 3% en glissement annuel en 2024. Tous les segments clés - iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, AirPods - devraient contribuer à cette croissance, soutenus par de nouveaux lancements. Les AirPods pourraient même s'imposer comme la catégorie à la croissance la plus rapide en 2024. Une dynamique qui devrait se poursuivre en 2025.



Tarun Pathak, directeur chez Counterpoint Research livre son analyse :

En termes de taux de croissance, surtout avec l'avènement d'Apple Intelligence, le segment des services semble très excitant. Il devrait croître bien plus vite que le hardware. Mais en valeur absolue, le hardware reste crucial, puisqu'il représente les trois quarts des revenus mondiaux d'Apple.

De fait, Apple est encore très dépendante de l'iPhone et des services qui lui sont associés. Tant que l'iPhone se vend bien, aucun nuage à l'horizon, mais il est toujours dangereux pour une entreprise de ne dépendre que d'un seul produit pour sa stratégie globale.

Les services, nouveau moteur de croissance

Parallèlement, comme Counterpoint l'avait déjà souligné, les revenus des services continueront de croître pour atteindre des niveaux records en 2025, dépassant pour la première fois les 100 milliards de dollars.

"Les services vont continuer de croître bien plus vite que le hardware. En 2025, les revenus des services devraient même dépasser ceux du hardware, iPhone exclus", prédit Varun Mishra, analyste senior chez Counterpoint Research.

Apple cherchera aussi à monétiser Apple Intelligence, sa nouvelle plateforme d'IA. Mais cela prendra du temps, car le déploiement des fonctionnalités sera progressif selon les régions. "Apple Intelligence pourrait booster les revenus des services d'au moins 10 à 15% dans les années à venir, selon la stratégie de monétisation choisie par Apple", estime Varun Mishra.

Vers de nouveaux records

Si ces projections se confirment, Apple devrait donc enchaîner les records financiers dans les prochaines années. Une performance d'autant plus impressionnante que le géant de Cupertino fait face à un contexte économique et géopolitique complexe, entre tensions sino-américaines, pénuries de composants et pouvoir d'achat en berne.

Reste à voir si les promesses d'Apple Intelligence sauront séduire les consommateurs et les inciter à renouveler leurs appareils plus fréquemment. C'est en tout cas le pari d'Apple, qui mise sur l'IA pour insuffler un nouveau cycle de croissance, tant sur le hardware que sur les services. Réponse dès l'année prochaine, avec des résultats financiers qui s'annoncent déjà stratosphériques.