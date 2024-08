Apple Intelligence : un abonnement payant inévitable dans le futur ?

Dans un avenir plus ou moins proche, Apple pourrait dégainer un abonnement payant donnant accès aux plus grosses features IA mises à disposition des clients. Un choix logique même s'il risque à son tour de faire débat au sein de la communauté.

Apple "Pay " Intelligence

Bien qu'Apple n'ait pas encore évoqué ce sujet publiquement, tout porte à croire qu'il finira par arriver sur la table un jour ou l'autre. La première version d'Apple Intelligence, qui sera progressivement déployée de septembre à décembre 2024, devrait vraisemblablement être gratuite pour tous les possesseurs d'iPhone compatibles.



Cependant, il se pourrait qu'un abonnement mensuel pointe le bout de son nez dans les mois ou années à venir. Selon certains analystes au micro de CNBC, Apple aurait pour idée de lancer un abonnement à 10 € ou 20 € par mois donnant accès à des futures fonctionnalités IA bien plus poussées que les gratuites. De quoi rentabiliser les coûts de développement, faramineux dans ce domaine.

Apple pourrait ajouter une partie IA à Apple One moyennant un coût supplémentaire. Même si Apple dépense moins que ses concurrents sur l'IA, il semble inconcevable que la marque ne lance pas un abonnement pour rentabiliser au maximum ces nouvelles dépenses. D'autant plus que nous en sommes qu'au début, et que cela risque de grimper d'années en années. Sans parler des recettes d'Apple sur la partie services, une montagne de billets qui compte énormément lors de la publication des résultats.



Dans une ère où l'abonnement mensuel inonde les comptes bancaires des particuliers, Apple aura l'obligation de bien réfléchir avant de se lancer. Les fonctionnalités IA payantes auront pour obligation de procurer un "effet vital", donnant l'impression à l'utilisateur qu'il ne peut plus s'en passer au point de passer à la caisse chaque début de mois.