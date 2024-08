Apple Intelligence est disponible en France, mais sur Mac uniquement

Finalement, les utilisateurs résidant au sein de l'Union européenne ne seront pas complètement privés d'Apple Intelligence à l'automne : les fonctionnalités d'intelligence artificielle d'Apple sont bien accessibles sur Mac, à condition que la version bêta de macOS 15.1 soit configurée en anglais américain sur un ordinateur équipé d'une puce Apple Silicon. Dans les notes de version, Apple précise en effet que « Apple Intelligence n'est actuellement pas disponible en Chine », ce qui laissait présager d'une sortie en Europe, et donc en France, contrairement à iOS ou iPadOS.

Le Mac est plus ouvert que l'iPhone

Apple Intelligence propose plusieurs fonctions clés depuis iOS 18.1 et macOS 15.1 :

Écriture assistée : Correction grammaticale, réécriture de texte, et résumé de contenu. Siri amélioré : Reconnaissance contextuelle, réponses intelligentes, et interaction multimodale. Photos et vidéos : Recherche en langage naturel, création de films souvenirs, et édition intelligente. Mail et Messages : Réponses intelligentes et résumé des e-mails. Transcription : Enregistrement et transcription audio. Concentration et notifications : Filtrage des notifications importantes et personnalisation. Outils professionnels : Intégration avec des logiciels tiers pour l'édition et la gestion des données.

La situation de l'Union européenne

Le 24 juin, Apple avait confirmé qu'Apple Intelligence ne serait pas disponible au sein de l'Union européenne avant 2025, l'entreprise ayant des craintes au sujet des exigences d'interopérabilité du Digital Markets Act (DMA), la loi qui ne provoque pas que des bonnes choses pour les consommateurs des pays membres. Mais si l'on pensait que l'IA de la Pomme pourrait complètement échapper aux français (et autres), Apple a tenu à rassurer tout le monde cette semaine en affirmant travailler avec l'Union européenne pour se mettre en conformité avant de pouvoir annoncer une date précise. Le DMA impose des règles strictes aux plateformes considérées comme des monopoles, ce qui inclut iOS et iPadOS, mais pas macOS.



De nombreux utilisateurs avaient repéré la "faille" dans les notes de version :

If you read clearly: Apple Intelligence *is* available to EU users, but only on Mac-devices. pic.twitter.com/bZWETpcK68 — Nils Ahrensmeier (@NilsAhrDE) July 29, 2024

Différence de traitement entre les plateformes

Le Digital Markets Act (DMA) ne traite pas toutes les plateformes de la même manière : iOS et iPadOS sont considérés comme des contrôleurs d'accès et doivent donc respecter une législation plus stricte, notamment en ouvrant l'App Store et de nombreuses fonctionnalités comme la puce NFC à la concurrence. Résultat, on a eu droit à du sideloading officiel avec des magasins alternatifs depuis iOS 17.4 comme AltStore ou SetApp, en attendant le futur Epic Games Store (et Fortnite).



La bonne nouvelle est que macOS n'est pas soumis aux mêmes restrictions, permettant ainsi à Apple d'activer "Apple Intelligence" sur cette plateforme. Par conséquent, les utilisateurs de Mac devraient pouvoir accéder à Apple Intelligence sur la version finale de macOS 15.1 dès octobre prochain, bien que la prise en charge du français ne soit pas prévue pour cette année. D'ici là, il est possible de tester en installant la bêta.

Perspectives d'avenir

Cette situation est probablement temporaire, le temps qu'Apple parvienne à un accord avec l'UE, puis la Chine. La firme, qui compte plus de 2 milliards d'appareils actifs dans le monde, est de plus en plus confronté à des défis législatifs aux quatre coins du globes. Harmoniser ses services avec les régulations internationales tout en offrant des innovations à ses utilisateurs est loin d'être une mince affaire...