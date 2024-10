Apple Intelligence débarque sur Mac avec macOS 15.1 (même en France)

Après iOS 18.1 et iPadOS 18.1, Apple publie également la version finale de macOS 15.1, une mise à jour qui apporte beaucoup de nouveautés... pour les américains et autres anglophones. Encore une fois, les français n'ont pas droit à Apple Intelligence, l'IA maison. Sauf que sur Mac, il suffit de passer en langue anglaise pour pouvoir s'amuser avec. Merci la DMA de l'UE...

Les nouveautés de macOS 15.1

Une semaine après la version Release Candidate (RC) de macOS Sequoia 15.1, Apple propose donc sa mise à jour au grand public. Ce patch introduit la première vague de fonctionnalités Apple Intelligence, offrant une variété de nouveaux outils et améliorations pour les utilisateurs de Mac, pourvu qu'ils soient anglophones.

Exemple d'Apple Intelligence sur Mac, iPhone et iPad

Le point fort de cette version est la première vague de fonctionnalités d'Apple Intelligence. Voici un échantillon de ce qui s'en vient :

Résumé de notification intelligents

Outils d'écriture AI à l'échelle du système

Nouvelles fonctionnalités de Siri

Résumés des mails et messages prioritaires

Suppression des objets dans l'application Photos

Recherche de photos nettement améliorée

Et bien d'autres choses encore

Les Genmoji, Image Playground et autre ChatGPT arriveront dans macOS 15.2, actuellement en bêta.

Un point fort de cette mise à jour est l'amélioration de la fonctionnalité iPhone Mirroring, qui prend désormais en charge le glisser-déposer entre les appareils. Cela facilite le transfert de photos et de fichiers, offrant une méthode rapide et fluide pour déplacer du contenu entre votre Mac et votre iPhone.

Installer la mise à jour sur Mac

Pour télécharger et installer macOS Sequoia 15.1, procédez comme suit sur votre Mac.



Accédez à Réglages système ➝ Général ➝ Mise à jour de logiciels puis sélectionnez "Mettre à niveau maintenant". Pensez à lancer une sauvegarde avant, on ne sait jamais. Comptez quelques giga-octets de libre et une bonne connexion Wi-Fi.