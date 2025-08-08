GPT-5 débarque dans Apple Intelligence avec iOS 26

L'annonce d'OpenAI concernant GPT-5 ne pouvait passer inaperçue chez Apple. La firme de Cupertino vient de confirmer que son intégration ChatGPT au sein d'Apple Intelligence bénéficiera du nouveau modèle dès le mois prochain, avec l'arrivée d'iOS 26. Une mise à jour qui s'annonce particulièrement intéressante pour les utilisateurs d'iPhone qui exploitent déjà les capacités de l'assistant intelligent.

GPT-5 débarque dans l'écosystème Apple en septembre

Apple a officiellement confirmé à 9to5Mac que GPT-5 remplacera l'actuel GPT-4o dans l'intégration ChatGPT d'Apple Intelligence. Cette transition s'effectuera avec le déploiement d'iOS 26, iPadOS 26 et macOS Tahoe 26, attendus dès le mois prochain. Une migration rapide qui témoigne de la volonté d'Apple de proposer les technologies les plus avancées à ses utilisateurs.

Actuellement, l'intégration optionnelle de ChatGPT permet déjà aux possesseurs d'iPhone, iPad et Mac compatibles d'enrichir leurs interactions avec Siri, d'améliorer les outils de rédaction et d'exploiter l'intelligence visuelle via le bouton Camera Control. Cette intégration conserve les garde-fous de confidentialité chers à Apple, notamment la dissimulation des adresses IP et l'absence de stockage des requêtes par OpenAI.

Des performances accrues pour Visual Intelligence

L'arrivée de GPT-5 coïncide avec l'expansion des capacités d'Apple Intelligence dans iOS 26. La plateforme gagnera notamment les traductions en direct pour les conversations en temps réel dans FaceTime, Messages et l'application Téléphone, ainsi que des améliorations significatives pour Visual Intelligence.

Cette évolution s'inscrit dans la stratégie d'Apple d'ouvrir progressivement son modèle de fondation aux développeurs, créant un terreau fertile pour des applications tierces plus intelligentes. Une approche qui rappelle l'écosystème d'App Store, mais transposée à l'ère de l'IA générative. Sur les appareils Apple, les petits modèles maison tournant en local vont continuer à cohabiter avec GPT-5 sur le cloud, et cela semble parti pour durer.

L'IA conversationnelle repensée sur iPhone

Pour les utilisateurs Apple, cette mise à jour représente un bond qualitatif notable. GPT-5 promet des réponses plus précises et des hallucinations réduites, des améliorations particulièrement bienvenues pour les tâches créatives et analytiques. L'intégration native dans l'écosystème Apple garantit une expérience fluide, loin des applications tierces parfois disparates.

Cette évolution confirme le positionnement d'Apple sur l'IA : proposer des outils puissants tout en préservant la vie privée de ses utilisateurs. Une philosophie chère à l'entreprise qui pourrait bien définir l'avenir de l'intelligence artificielle grand public si elle arrive à le concrétiser.