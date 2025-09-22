iOS 26 provoque des pannes réseaux et de carte SIM

Depuis le lancement d’iOS 26 le 15 septembre, de nombreux utilisateurs d’iPhone signalent un dysfonctionnement majeur affectant l’accès au réseau mobile. Ce bug, qui n’affecte pas tous les utilisateurs, s'apparente à une non reconnaissance de la carte SIM, rendant impossibles les appels, l’envoi de messages et l’accès à Internet en dehors du Wi-Fi.

Pour forcer les gens à passer à l'eSIM

Ce problème, qui semble une première après une mise à jour majeure, semble lié à la reconnaissance des cartes SIM par le nouveau système d’exploitation. Les eSIM ne soient pas concernées, ce qui pourrait être interprétée par des esprits mal placés comme une technique d'Apple pour forcer le passage à l'eSIM.



Ce dysfonctionnement, qui survient de manière aléatoire, ne semble pas avoir de schéma spécifique. Toutes sortes d'opérateurs sont touchés, dans plusieurs pays dont la France, l'Allemagne ou encore la Belgique. Si c'est très gênant, ça l'est encore plus quand on se rappelle que la bêta 2 d’iOS 26 avait déjà révélé un problème similaire.

Solutions temporaires

En attendant une mise à jour corrective, plusieurs solutions temporaires ont été proposées :

Réinitialisation des réglages réseau : Allez dans Réglages > Général > Transférer ou réinitialiser l’iPhone > Réinitialiser > Réinitialiser les réglages réseau.

Cette méthode simple permet de restaurer temporairement la connectivité. Manipulation de la carte SIM (recommandée par le support Apple) : Insérez la carte SIM dans un autre téléphone.

Désactivez le code PIN de la carte SIM.

Remettez la carte SIM dans l’iPhone principal.

Évitez de réactiver le code PIN jusqu’à la sortie d’iOS 26.1. Retrait et réinsertion de la carte SIM : Retirez la carte SIM, refermez le tiroir, puis réinsérez-la. Cette astuce a fonctionné dans certains cas.

Les utilisateurs affectés espèrent une résolution rapide via une mise à jour d’Apple, probablement iOS 26.1 (dont la première bêta pourrait arriver ce soir), afin de corriger définitivement ce bug qui entrave le bon fonctionnement du téléphone, parfois même empêchant certaines personnes de travailler.



Avez-vous été touchés par ce phénomène ?