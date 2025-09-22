iOS 26 provoque des pannes réseaux et de carte SIM

ios 26 iconDepuis le lancement d’iOS 26 le 15 septembre, de nombreux utilisateurs d’iPhone signalent un dysfonctionnement majeur affectant l’accès au réseau mobile. Ce bug, qui n’affecte pas tous les utilisateurs, s'apparente à une non reconnaissance de la carte SIM, rendant impossibles les appels, l’envoi de messages et l’accès à Internet en dehors du Wi-Fi.

Pour forcer les gens à passer à l'eSIM

Ce problème, qui semble une première après une mise à jour majeure, semble lié à la reconnaissance des cartes SIM par le nouveau système d’exploitation. Les eSIM ne soient pas concernées, ce qui pourrait être interprétée par des esprits mal placés comme une technique d'Apple pour forcer le passage à l'eSIM.

Ce dysfonctionnement, qui survient de manière aléatoire, ne semble pas avoir de schéma spécifique. Toutes sortes d'opérateurs sont touchés, dans plusieurs pays dont la France, l'Allemagne ou encore la Belgique. Si c'est très gênant, ça l'est encore plus quand on se rappelle que la bêta 2 d’iOS 26 avait déjà révélé un problème similaire.

Solutions temporaires

En attendant une mise à jour corrective, plusieurs solutions temporaires ont été proposées :

  1. Réinitialisation des réglages réseau :
    • Allez dans Réglages > Général > Transférer ou réinitialiser l’iPhone > Réinitialiser > Réinitialiser les réglages réseau.
    • Cette méthode simple permet de restaurer temporairement la connectivité.
  2. Manipulation de la carte SIM (recommandée par le support Apple) :
    • Insérez la carte SIM dans un autre téléphone.
    • Désactivez le code PIN de la carte SIM.
    • Remettez la carte SIM dans l’iPhone principal.
    • Évitez de réactiver le code PIN jusqu’à la sortie d’iOS 26.1.
  3. Retrait et réinsertion de la carte SIM :
    • Retirez la carte SIM, refermez le tiroir, puis réinsérez-la. Cette astuce a fonctionné dans certains cas.

Les utilisateurs affectés espèrent une résolution rapide via une mise à jour d’Apple, probablement iOS 26.1 (dont la première bêta pourrait arriver ce soir), afin de corriger définitivement ce bug qui entrave le bon fonctionnement du téléphone, parfois même empêchant certaines personnes de travailler.

Avez-vous été touchés par ce phénomène ?

i17Pro - iPhone premium

iOS 26.1 Bêta Développeur disponible 😉

22/09/2025 à 19h11

Dentso1 - iPhone

Problème rencontré sur un 15 plus, le fait de désactiver le code PIN et de changer l'emplacement de la SIM dans le tiroir (je savais même pas qu'on pouvait la mettre de 2 façons différentes) a réglé le soucis

22/09/2025 à 18h54

Oli64 - iPhone premium

Pareil mon tactile se bloque,problème de perte de réseau,et j’suis sur iPhone 12!

22/09/2025 à 18h30

Pascal-68 - iPhone premium

Sur mon iPad Pro m4 quand je déplace les icônes, ça bloque complètement l’iPad plus moyen de l’éteindre ou le redémarrer. Sans compter tous les bugs des os précédents (os16, os17) pleins de petits bugs agaçants qui n’ont pas été résolus !

22/09/2025 à 18h21

Chris - iPhone

S’il n’y avait que ça
Moi je perd aussi par moment le tactile sur mon 16 pro max et iPad 10
Et beaucoup de bug sur des applications
Jamais vu ça

22/09/2025 à 18h17

Pascal-68 - iPhone premium

@Francis52
Ça ne risque pas d’arriver…

22/09/2025 à 18h11

Francis52 - iPhone premium

Si il n’y avait que ça. Étant dans une zone blanche « et oui il y en a encore », une version finale devrait êtes exempté de bugs, ça fait 2 ans que j’ai les mêmes, avec os26 c’est plus chiant la manipulation ou je dois sans arrêt devoir confirmer telle ou telle action.
Des notifications qui empêchent d’écrire.
Sans voir des validations toujours en haut, puis d’autres en bas de l’écran alors qu’il n’y a rien au dessus ? Pourquoi ce changement inutile ou l’ont doit sans arrêt chercher ou valider ?
La montre même problème.
Comme à présent j’écris sans voir les lettres et mots et ça aussi sa fait 2/3 ans que ça dur.
Ça fait plusieurs années que iOS n’est plus pratique.
Déverrouillage qui reste noir, aucun mouvement comme si il éteint en surchauffe alors que non. Ha je revois mes mots que je tape.
Les redémarrage ne change rien.

Vivement un téléphone Français sous Linux avec toutes les applications… … sortir du monopole américain.

22/09/2025 à 18h06

Runboy - iPhone

Je pense qu’il y a un vrai problème dans le code d’iOS 26: j’ai deux cartes eSIM, activées et depuis le passage à iOS 26, il n’est plus possible de sélectionner le réseau ou la carte quand on passe un appel. Ça marchait très bien sous iOS 18.

22/09/2025 à 17h21

Romeck - iPhone

J’ai ça sur le 13 mini et depuis l’ancien IOS

22/09/2025 à 17h12

Tony29 - iPhone

Des problème sur le 16 également

22/09/2025 à 17h05

i17Pro - iPhone premium

La très grande majorité des retour sur le problème de Sim sont sur la série iPhone 14. Seulement quelques rares cas sur 13 et 15. Le reste aucun problème…

22/09/2025 à 16h40

Chrysa - iPhone

Mon réseau se coupait parfois avec la beta9. Je devais redémarrer l’iPhone.

22/09/2025 à 16h40

Magio - iPhone

Non tout va bien chez moi mais je n’ai pas mis de code pin sur la SIM 😉

22/09/2025 à 16h31

Tigrou4243 - iPhone

Sim SFR (reglo) et R.A.S

22/09/2025 à 16h23

jmarc91 - iPad premium

Pareil Esim orange sur mon 15 pro max et aucun probleme:)

22/09/2025 à 16h00

Ketur75 - iPhone

Aucune panne pour le moment, j’ai esim de sosh et carte de sim en belgique chez orange.

22/09/2025 à 15h57

Nicolas5676 - iPhone

Moi je suis impacté

22/09/2025 à 15h57

