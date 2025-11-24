EA Sports FC Mobile 26 lance Glorious Eras avec 4 équipes rétro

Vous aimiez les grands clubs d'antan comme Liverpool, le Real Madrid, le Bayern Munich ou la Juventus, vous allez adorer la dernière mise à jour de EA FC Mobile 26.

FC Mobile Football fait du neuf avec du vieux

Alors que FC Mobile proposait déjà une belle dose de nostalgie avec des joueurs classiques, attachez vos ceintures : l’événement Glorious Eras vient de passer la vitesse supérieure. Il s'agit d'une véritable machine à remonter le temps qui vous plonge au cœur des époques les plus légendaires des clubs de football, avec des maillots d’époque, des cartes signées, des quiz, et des matchs directement sortis des plus grands moments du foot.

L’événement se déroule du 20 novembre au 18 décembre et se dévoile semaine après semaine, comme un documentaire en quatre épisodes que vous pouvez jouer :

Liverpool (déjà disponible depuis le 20 novembre) – Revivez la magique campagne de Ligue des Champions 2019 et l’ère Klopp.

(déjà disponible depuis le 20 novembre) – Revivez la magique campagne de Ligue des Champions 2019 et l’ère Klopp. Real Madrid (arrive le 27 novembre) – Plongez dans l’âge d’or des Galactiques.

(arrive le 27 novembre) – Plongez dans l’âge d’or des Galactiques. Bayern Munich (4 décembre) – Retour sur la machine bavaroise impitoyable du début des années 2000.

(4 décembre) – Retour sur la machine bavaroise impitoyable du début des années 2000. Juventus (11 décembre) – Les années Del Piero, quand la Vieille Dame dominait la Serie A avec classe.

Chaque chapitre est une lettre d’amour à part entière : matchs PvE thématiques, épreuves techniques, moments rétro, maillots spéciaux, objets joueurs signés et mille petits détails qui font monter les larmes aux supporters de longue date.



En jouant, vous gagnez des Éclats (Shards) que vous pouvez échanger dans la galerie Glorious Eras contre des joueurs qui ressemblent trait pour trait à leurs versions d’époque. Terminez les quatre chapitres et vous débloquerez une Icône Glorious Eras, la récompense ultime et le badge d’honneur pour ceux qui ont traversé toutes ces époques.



Que vous ayez grandi en regardant ces équipes ou que vous appréciiez simplement l’histoire du football, Glorious Eras est du pur fan-service exécuté à la perfection. De quoi vous coller à votre téléphone jusqu’aux fêtes de fin d’année avec Raùl, Del Piero et autre Steven Gerrard.

Les succès font leur entrée

Pour mémoire, la mise à jour de la semaine passée apportait son lot de succès à débloquer, en voici la liste à collectionner dans l'app Jeux ou le Game Center.

- Novice FC : Terminez 1 match

- Talent émergent : Terminez 2 matchs Division Rivals

- Compétiteur élite : Terminez 50 matchs Division Rivals

- Guerrier de la journée : Terminez 100 matchs Division Rivals

- Étoile montante : Marquez 10 buts

- Buteur chevronné : Marquez 50 buts

- GOAT : Marquez 100 buts

- Champion : Atteignez Champion

- Joueur légendaire : Atteignez Légendaire

- Star FC : Atteignez Star FC

- Façonner le potentiel : Effectuez 5 progressions

- Façonner des champions : Effectuez 30 progressions

- Se renforcer : Faites progresser un élément joueur jusqu'au niveau d'entraînement 10

- Performance optimale : Faites progresser un élément joueur jusqu'au niveau d'entraînement 30

- Matchs amicaux : Disputez 5 matchs amicaux contre des membres de votre Ligue

Comment voir vos succès ?

Si vous êtes sous iOS 26 ou une version ultérieure, ouvrez la nouvelle application Jeux, tapotez votre photo de profil et sélectionnez EA SPORTS FC™ Mobile sous Succès pour voir votre progression.



Si vous utilisez une version antérieure d'iOS, ouvrez l'App Store, appuyez sur l'icône de votre profil (en haut à droite), puis sur Game Center (avec votre pseudo), ensuite sur Achievements et sélectionnez EA SPORTS FC™ Mobile pour voir votre progression.



Le seul bémol : l'ex-FIFA n'a toujours pas le moindre concurrent sur mobile et consoles... A quand le retour d'un vrai PES / eFootball ?

Télécharger le jeu gratuit EA SPORTS FC™ Mobile Football