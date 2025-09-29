EA Sports FC Mobile 26 : la mise à jour est disponible !

EA Sports FC Mobile lance sa plus grande mise à jour à ce jour avec le pack "FC Mobile 26", en parallèle avec la sortie mondiale de FC 26 sur console et PC, ex FIFA 26. Le jeu mobile introduit des améliorations de gameplay, des visuels rehaussés et des récompenses pour marquer l'occasion.

EA SPORTS FC 26 aussi sur iOS et Android

On commence par le plus important : la mise à jour FC Mobile 26 offre un gameplay plus fluide avec des passes, des centres et des têtes affinés pour refléter la dynamique du football réel, de quoi le rapprocher de son aîné sur console. Conséquences, les passes en profondeur exigent de la précision, les centres nécessitent un bon positionnement, et les duels aériens récompensent le timing et la force plutôt que la chance.

Mais ce n'est pas tout, l'attaque gagne en variété : les tirs en finesse sont plus réactifs, les finitions avec le pied faible sont mieux équilibrées, et l'attribut de courbe améliore les tirs enroulés. Les gardiens sont moins invincibles, offrant plus d'opportunités de marquer sur des actions bien construites.



Les tacticiens apprécieront les sept nouvelles options avec des formations élargies comme le 4-2-1-3 et le 4-1-3-2 pour une personnalisation accrue de l'équipe. Visuellement, le jeu brille avec des menus plus nets, des cinématiques de match et des entrées de joueurs améliorées, rendant chaque match plus proche de la réalité. Même la tête des footballeurs a été rescannée pour un rendu plus fidèle.



L'Événement Anniversaire propose des récompenses choisies par la communauté, des événements à durée limitée et une fonctionnalité de diffusion unique. Et le 27 septembre, les joueurs pouvaient regarder des matchs de MLS en direct via le portail FCM TV dans l'application.Téléchargez EA Sports FC Mobile gratuitement dès maintenant pour découvrir la mise à jour.



À noter que les fans turques et polonais ont désormais droit à des commentaires dans leur langue, un petit plus non négligeable.

Visitez le site officiel pour un aperçu complet des nouvelles fonctionnalités de ce jeu qui n'a quasiment aucun concurrent sur mobile, excepté eFootball, l'ancien PES.

