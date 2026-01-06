Shotgun King : le roi au fusil à pompe contre l'armée blanche

Imaginez les échecs revisités en roguelike déjanté : votre armée noire a déserté pour rejoindre le camp blanc, vous abandonnant seul sur l'échiquier avec votre roi armé d'un fidèle fusil à pompe royal et les lambeaux de votre honneur. N'ayant plus rien à perdre, lancez-vous dans une vendetta solitaire pour infliger une "noire colère" aux pièces ennemies !

Shotgun King est aux échecs ce que Balatro est aux cartes

Au tour par tour, respectez scrupuleusement les règles des échecs pour éviter l'échec et mat. Chaque action est cruciale : tirez sur les adversaires avec votre 12 coups, rechargez votre arme, ou déplacez votre roi tout en rechargeant simultanément. Éliminez le roi blanc pour clore le niveau. Une partie complète dure environ 20 minutes, idéale pour des sessions courtes et intenses.



Après chaque victoire, choisissez parmi deux options aléatoires : une amélioration pour votre fusil ou vous-même (puissance accrue, mobilité boostée), et une pour l'armée adverse (pièces plus résistantes ou agressives).

Vos décisions stratégiques façonnent la partie, dans un équilibre risqué entre puissance personnelle et défis croissants. Maîtrisez-les pour reconquérir votre royaume !



Le jeu propose 15 rangs de difficulté en mode Histoire, un mode Infini pour des parties sans fin, et un mode Traque où les assauts blancs affluent de toutes parts. Fidèle aux mécaniques échecs au cœur, avec des twists roguelike fantastiques, Shotgun King transforme le classique échiquier en champ de bataille buckshot. Shotgun King est aux échecs ce que Balatro est aux cartes !



Sorti initialement gratuitement sur Epic Games Store mobile, il débarque en février sur iOS (et au-delà). Parfait pour les fans d'échecs tordus et de roguelikes tactiques ! La preuve que le public d'Epic Games est encore trop limité sur mobile. Sortie prévue en février, avec des précommandes ouvertes dès maintenant sur App Store. La version Android n'a pas été datée.

Télécharger le jeu Shotgun King