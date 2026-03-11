 Arcade en avril : Dredge+, Unpacking+ et My Very Hungry Caterpillar+

Après Oceanhorn 3 le mois dernier, Apple Arcade annonce plusieurs titres pour avril 2026 dont Dredge+ !



Comme expliqué dans un communiqué, les jeux suivants vont rejoindre le catalogue : Dredge+, Unpacking+ et My Very Hungry Caterpillar+.

Ces titres récompensés rejoignent le service dès le 2 avril, offrant aux abonnés une expérience de jeu premium sans publicité ni achats intégrés.Avec plus de 200 jeux familiaux et sans interruption, Apple Arcade reste la référence pour jouer sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV.

Découvrez ces ajouts phares.

Nouveaux jeux sur Apple Arcade :

DREDGE+ (Jeu, Jeux de rôle, iPhone, v1.0, VF, 820 Mo, iOS 16.0, Black Salt Games) L’édition complète du jeu d’aventure et de pêche horrifique primé iPad Game of the Year 2025 aux App Store Awards arrive sur Arcade. Nous avions adoré Dredge sur App Store. Explorez des archipels brumeux, pêchez des trésors étranges et plongez dans des mystères maritimes angoissants. Inclus : tous les DLC (The Pale Reach, The Iron Rig, Blackstone Key) et la canne à pêche personnalisable. Télécharger le jeu DREDGE+

Unpacking+ (Jeu, iPhone, v1.0, VF, 570 Mo, iOS 13.0, Humble Bundle) Unpacking+, le puzzle zen multi-récompensé, lauréat du prix Cultural Impact aux App Store Awards 2023, arrive également. Déballez des cartons, rangez des objets dans de nouveaux foyers et reconstituez une vie touchante à travers des indices subtils. Un mélange parfait de puzzle et de décoration intérieure pour se détendre.



Télécharger le jeu Unpacking+

Ma Chenille faisant des trous+ (Jeu, iPhone, v4.1.0, VF, 143 Mo, iOS 13.0, StoryToys Limited) My Very Hungry Caterpillar+ : l’adaptation interactive du célèbre personnage d’Eric Carle, récompensée « Best of » sur l’App Store. Nourrissez votre chenille adorée, jouez avec elle, regardez-la grandir, puis tisser son cocon pour devenir un magnifique papillon. Une expérience douce et éducative idéale pour toute la famille. Télécharger le jeu Ma Chenille faisant des trous+

Apple Arcade propose également des exclusivités uniques comme les récentes mises à jour de Disney SpellStruck (nouvelles cartes Star Wars inspirées de L’Empire contre-attaque, Darth Vader et Lando Calrissian jouables depuis le 19 mars).



Découvrez sans attendre ces nouveaux jeux Apple Arcade avril 2026 et profitez d’un gaming premium, familial et sans interruption !