🔥 Rainbow Six Mobile : la sortie mondiale tant attendue !

Après des années de développement, de tests intensifs dans certaines régions comme l'Amérique latine et le Canada, Rainbow Six Mobile est enfin disponible dans le monde entier ! Ubisoft a officiellement lancé ce free-to-play sur iOS et Android, permettant à des millions de joueurs d'emporter l'action tactique emblématique de la franchise Tom Clancy's Rainbow Six directement dans leur poche. Un nouveau jeu AAA que vous découvrez en premiers sur iSoft.

Rainbow Six Mobile s'inspire de "Siège"

Inspiré très fortement de Rainbow Six Siege, le jeu propose le mode classique 5v5 Attaque/Défense, où une équipe tente de prendre le contrôle d'un objectif (comme la bombe) tandis que l'autre défend sa position. Le gameplay met l'accent sur la stratégie, la communication et la précision : destruction d'environnements, gadgets uniques des opérateurs, et une approche "one life" qui rend chaque round tendu et décisif. Pas de respawn instantané, chaque décision compte !

Dès le lancement, Rainbow Six Mobile offre un contenu solide : plus de 20 opérateurs au roster, chacun avec ses gadgets et compétences distinctives (des attaquants agressifs aux défenseurs fortifiés). Plusieurs modes sont disponibles, dont le traditionnel Bomb, le rapide Bomb Rush, et le classique Team Deathmatch.



Du côté des maps, on retrouve des versions adaptées des cartes iconiques de Siege, avec quelques exclusivités mobiles pour une meilleure fluidité sur smartphone.



Pour marquer cette sortie globale, la première saison Operation Sand Wraith a démarré une semaine plus tôt (mi-février 2026). Elle introduit un nouvel opérateur : Deimos, un chasseur méthodique équipé de la DeathMARK Tracker, une sonde qui force un duel tendu en révélant la position mutuelle d'un ennemi désigné et de Deimos jusqu'à l'élimination de l'un des deux. Thème désertique, événements limités (comme le mode 3v3 Most Wanted ou des défis festifs), et récompenses gratuites pour les joueurs de Siege via des liens de compte : tout est réuni pour un démarrage explosif.

Notre avis : une version dynamique !

Alors que certains trouvent Rainbow Six Siege un peu poussif sur PC/consoles, cette version mobile devrait leur apporter entière satisfaction. Optimisée pour le tactile, avec des contrôles intuitifs et une performance solide même sur des iPhone milieu de gamme, elle pourrait bien devenir une référence du FPS tactique sur smartphones.

Le jeu est fun, beau et véritablement accessible. Seul bémol, le système de progression et de monétisation qui déçoit en partie. Il faut level up les opérateurs pour débloquer les attachments, et dépenser de l'argent réel pour les débloquer pleinement sans utiliser des tickets limités (obtenus aléatoirement en packs). Cela restreint les options et pousse à acheter le battle pass ou payer directement. Sur PC/Console, un opérateur coûte 5-10 $, ici plus de 20 $ (ex. : Dokk), sans garantie via packs.



Le monde entier peut désormais rejoindre l'équipe Rainbow. Téléchargez le jeu Rainbow Six Mobile, formez votre escouade, et préparez-vous à des parties intenses où la tactique l'emporte sur la précipitation. Qui l'attendait de pied ferme après l'arrêt de Warzone ?

Télécharger le jeu gratuit Rainbow Six Mobile