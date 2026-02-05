Test de Civilization VII sur Apple Arcade

Le lancement de Civilization VII (7) sur Apple Arcade marque une étape importante dans la stratégie de la firme de Cupertino en matière de jeux vidéo, en proposant un titre stratégique haut de gamme à un service dominé par des jeux occasionnels tels que les puzzles match-3, les versions "+" de titres éprouvés et les spin-off de licences à succès. Cependant, cela souligne l'inadéquation d'Apple Arcade pour les jeux conçus pour évoluer au fil des ans grâce à des extensions et des mises à jour, plutôt que de stagner dans un catalogue d'abonnement figé.

Civilization est de retour

La série Civilization, lancée initialement en 1991, prospère grâce à des campagnes épiques s'étendant sur plusieurs siècles, qui récompensent une planification méticuleuse plutôt que des victoires rapides. Les versions précédentes se sont développées grâce à des DLC, des refontes et des ajustements apportés par la communauté, considérant les lancements comme de simples points de départ.



De son côté, CIV 7 (pour les intimes) innove avec les « âges », des phases historiques distinctes caractérisées par des réinitialisations et des changements de règles, afin de lutter contre les ralentissements en milieu de partie et la domination des leaders. Cela améliore le rythme du jeu, mais brise la joie de faire évoluer une civilisation de l'Antiquité à la conquête des étoiles. C'est probablement ce point qui crispera les fans. Firaxis promet un mode à civilisation unique pour l'édition anniversaire de Steam prochainement, mais rien n'est dit pour Arcade. Sur le matériel Apple récent, le jeu brille sur le plan technique. Mais il vous faut iOS/iPadOS 17+ et une puce A17 Pro/série M (iPhone 15 Pro+, iPad Pro M1/Air M1/mini 7) ou macOS 12.1+ sur les Mac M1+.

Voici les innovations majeures du jeu de base :

Système des Âges : Le jeu est divisé en trois ères distinctes - Antiquité, Exploration et Moderne - avec des arbres technologiques et civiques propres à chaque âge. À chaque transition, vous choisissez une nouvelle civilisation (débloquée par vos actions précédentes), tout en gardant votre leader.

: Le jeu est divisé en trois ères distinctes - Antiquité, Exploration et Moderne - avec des arbres technologiques et civiques propres à chaque âge. À chaque transition, vous choisissez une nouvelle civilisation (débloquée par vos actions précédentes), tout en gardant votre leader. Leaders indépendants des civilisations : Associez n'importe quel leader (ex. : Benjamin Franklin) à n'importe quelle civilisation, favorisant des synergies créatives sur plusieurs âges.

: Associez n'importe quel leader (ex. : Benjamin Franklin) à n'importe quelle civilisation, favorisant des synergies créatives sur plusieurs âges. Localités : Les colons fondent initialement des Towns (villes secondaires), dont la production est automatiquement convertie en or pour acheter bâtiments et unités. À une population de 7, elles se spécialisent (ex. : ferme pour +1 nourriture sur améliorations agricoles, fort pour soins aux unités, ou trading post pour bonheur et routes commerciales), et envoient leur surplus de nourriture vers les Cities connectées. Les Towns s'upgradent en Cities (villes complètes avec file de production) contre de l'or (coût décroissant avec la population). Il existe une limite de settlements par âge, augmentable via techs et civiques.

: Les colons fondent initialement des Towns (villes secondaires), dont la production est automatiquement convertie en or pour acheter bâtiments et unités. À une population de 7, elles se spécialisent (ex. : ferme pour +1 nourriture sur améliorations agricoles, fort pour soins aux unités, ou trading post pour bonheur et routes commerciales), et envoient leur surplus de nourriture vers les Cities connectées. Les Towns s'upgradent en Cities (villes complètes avec file de production) contre de l'or (coût décroissant avec la population). Il existe une limite de settlements par âge, augmentable via techs et civiques. Améliorations et districts repensés : Fini les Workers : la population assigne automatiquement des améliorations (fermes, mines, plantations) aux tuiles rurales lors de la croissance.

Les districts se divisent en ruraux (pour améliorations et ressources) et urbains (max. 2 bâtiments thématiques par district, avec bonus d'adjacence basés sur les bâtiments voisins). Les bâtiments standards deviennent obsolètes à chaque âge, incitant à des remplacements stratégiques, tandis que certains sans âge (ex. : greniers) persistent.

: Fini les Workers : la population assigne automatiquement des améliorations (fermes, mines, plantations) aux tuiles rurales lors de la croissance. Les districts se divisent en ruraux (pour améliorations et ressources) et urbains (max. 2 bâtiments thématiques par district, avec bonus d'adjacence basés sur les bâtiments voisins). Les bâtiments standards deviennent obsolètes à chaque âge, incitant à des remplacements stratégiques, tandis que certains sans âge (ex. : greniers) persistent. Commandants militaires : Seules unités à gagner de l'XP et promotions. Bonus passifs aux unités proches, stacking (empilement), ordres spéciaux (focus fire).

: Seules unités à gagner de l'XP et promotions. Bonus passifs aux unités proches, stacking (empilement), ordres spéciaux (focus fire). Influence, nouvelle ressource : L'Influence est une ressource globale dédiée à la diplomatie : pactes d'ouverture des frontières, sanctions, infiltration/espionnage, soutien à la guerre, ou gain de loyauté des city-states et Pouvoirs Indépendants. Elle s'obtient via événements, bâtiments, tuiles améliorées et politiques ; des malus s'appliquent pour actions agressives.

: L'Influence est une ressource globale dédiée à la diplomatie : pactes d'ouverture des frontières, sanctions, infiltration/espionnage, soutien à la guerre, ou gain de loyauté des city-states et Pouvoirs Indépendants. Elle s'obtient via événements, bâtiments, tuiles améliorées et politiques ; des malus s'appliquent pour actions agressives. Exploration et terrain : Nouvelles features de terrain : rivières navigables (pour unités navales/embarquées), falaises et cascades. Les Pouvoirs Indépendants remplacent les barbares : factions hostiles ou alliables qui évoluent potentiellement en city-states. Complétés par des événements narratifs et des Découvertes (goody huts modernisées).

: Nouvelles features de terrain : rivières navigables (pour unités navales/embarquées), falaises et cascades. Les Pouvoirs Indépendants remplacent les barbares : factions hostiles ou alliables qui évoluent potentiellement en city-states. Complétés par des événements narratifs et des Découvertes (goody huts modernisées). Autres : Ressources assignables par settlement pour des bonus ciblés (empire, city ou global). Mastery : Améliorations avancées des techs et civiques, liées directement aux bases. Merveilles liées à des civilisations spécifiques. Religion limitée à l'Âge d'Exploration (pantheons en Antiquité, pas de victoire religieuse dédiée).

:

Notre avis sur CIV 7

Les mécanismes de base (déplacement des unités, construction de villes, arbres technologiques) sont similaires à ceux des précédents opus, avec des villages inconnus et des éclaireurs rapides qui ne dépayseront pas les amateurs. Les commandes tactiles sont intuitives, ce qui est une priorité pour les appareils mobiles, mais quelques inconvénients sont à noter : l'absence de prise en charge du clavier/trackpad rend le défilement fastidieux et les raccourcis inexistants.



De même, le mode multijoueur arrivera plus tard et l'absence annoncée de DLC (due aux règles d'Apple Arcade) nuit à la profondeur à long terme. Au prix de 6,99 € par mois via Apple Arcade (contre 69,99 € sur Steam + DLC), c'est une porte d'entrée sans publicité vers une stratégie 4X approfondie. D'autant que le titre est magnifique sur iPhone, iPad et Mac, sans compromis sur les performances. Un ajout de renom bienvenu, mais qui révèle les limites de l'abonnement pour les épopées en service continu.

Télécharger le jeu Sid Meier's Civilization® VII