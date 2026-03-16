Pokémon Go : comment vos photos rapportent des millions à Niantic

Un coup de génie qui risque de faire débat. Niantic, l’éditeur de Pokémon Go, exploite les milliards de photos prises par les joueurs à travers le monde pour cartographier la planète… gratuitement. Une technologie qu’elle revend ensuite pour gagner des millions d’euros.

Pokémon Go : l'idée d'une décennie

Sans le savoir, des millions de joueurs de Pokémon Go ont contribué à bâtir l’une des bases de données visuelles les plus denses jamais constituées. Niantic, l’éditeur du jeu, vient de révéler que ses applications de réalité augmentée ont collecté plus de 30 milliards d’images géolocalisées du monde réel. Ces clichés alimentent désormais une technologie de navigation pour robots de livraison.



Le mécanisme est aussi ingénieux que discret. Chaque scan d’un PokéStop, chaque photo prise en mode AR, chaque mission de recherche sur le terrain a produit un cliché précis d’un environnement urbain réel. Façades, trottoirs, carrefours, monuments : au fil des années, Niantic Spatial, la filiale IA de l’entreprise, a transformé ces données en une carte 3D centimétrique de nombreuses villes à travers le monde. Ce système porte un nom : le Visual Positioning System, ou VPS.

C’est cette technologie que Niantic vient de mettre au service de Coco Robotics, une startup spécialisée dans les robots de livraison de repas et de courses. Grâce au VPS, ces robots peuvent se repérer avec une précision remarquable même dans les zones urbaines denses où le GPS se révèle insuffisant. Plutôt que de s’appuyer sur un signal satellite souvent imprécis entre les immeubles, ils analysent visuellement leur environnement et le comparent à la carte construite par les joueurs.



John Hanke, PDG de Niantic Spatial, résume l’idée dans une interview au MIT Technology Review "faire courir Pikachu de façon réaliste dans une rue et guider un robot de livraison en toute sécurité, c’est techniquement le même défi". Le partenariat entre Niantic Spatial et Coco Robotics a été officialisé le 10 mars 2026, et les premiers déploiements sont déjà en cours dans plusieurs villes américaines et européennes.



Cette révélation pose une question que peu de joueurs se sont posée : en acceptant les conditions d’utilisation de Pokémon Go, ont-ils consenti à ce que leurs données servent à des usages bien au-delà du jeu ? La collecte massive d’images urbaines via une application grand public a en tout cas permis à l'entreprise d'économiser des centaines de millions d'euros.

POKÉMON GO PLAYERS TRAINED 30 BILLION IMAGE AI MAP



Niantic says photos and scans collected through Pokémon Go and its AR apps have produced a massive dataset of more than 30 billion real-world images.



The company is now using that data to power visual navigation for delivery… pic.twitter.com/FIs65uO3sx — NewsForce (@Newsforce) March 15, 2026

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