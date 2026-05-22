Supremacy: Warhammer 40,000 : un grand jeu de stratégie multijoueur sur mobile !

Les fans de Warhammer 40,000 peuvent se réjouir : Supremacy: Warhammer 40,000 est désormais disponible sur l’App Store et le Play Store. Développé par Stillfront Supremacy (les créateurs de Supremacy 1914 et Call of War), ce jeu de stratégie grand format transpose l’univers grimdark de Games Workshop sur mobile dans une expérience multijoueur longue durée. Mais de quoi s'agit-il vraiment ?

Un wargame stratégique à grande échelle dans l’univers 40K

Supremacy: Warhammer 40,000 vous plonge sur la planète Vigilus, un monde déchiré par la guerre situé dans le Nachmund Gauntlet. Concrètement, vous y commandez l’une des factions emblématiques du lore :

Space Marines

Chaos Space Marines

Orks

Astra Militarum (Imperial Guard)

Le jeu propose des cartes assez vastes pouvant accueillir 30 à 64 joueurs, où les parties durent plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Il faut gérer à la fois l’économie, la production militaire, la diplomatie et les alliances pour dominer la planète. Oui, un équilibre permanent qui fait la force de cette catégorie.

Les points forts de Supremacy :

Authenticité Warhammer 40K : l’ambiance, les factions et le lore sont très bien respectés.

: l’ambiance, les factions et le lore sont très bien respectés. Stratégie profonde : construction de bases, gestion des ressources, combats automatisés mais tactiques, alliances et trahisons possibles.

: construction de bases, gestion des ressources, combats automatisés mais tactiques, alliances et trahisons possibles. Multijoueur persistant : chaque serveur évolue sur le long terme.

: chaque serveur évolue sur le long terme. Optimisé mobile : interface adaptée au tactile tout en conservant une grande profondeur. Les graphismes sont franchement réussis, même sur petit écran.

: interface adaptée au tactile tout en conservant une grande profondeur. Les graphismes sont franchement réussis, même sur petit écran. Gratuit avec achats in-app (pour accélérer la progression).

Le jeu est dans la lignée des autres titres Supremacy : il demande de la patience et de la réflexion plutôt que des réflexes. Idéal pour les amateurs de jeux comme Civilization ou les wargames tour par tour, mais en version multijoueur massive.

Les détails à ne pas manquer sur ce jeu gratuit :

Gratuit sur l’App Store (et Google Play)

sur l’App Store (et Google Play) Taille : environ 580 Mo

: environ 580 Mo Âge : 16+

: 16+ Développeur : Stillfront Supremacy GmbH

Verdict iPhoneSoft

Si vous êtes fan de Warhammer 40K et que vous aimez les jeux de stratégie longue haleine, Supremacy: Warhammer 40,000 est une arrivée très prometteuse sur iOS et Android (Play Store). Il offre enfin une vraie expérience de grand wargame sur mobile dans cet univers si riche. Le jeu est encore jeune (mises à jour régulières en cours), mais il a le potentiel de devenir un incontournable pour les joueurs patients qui apprécient la diplomatie et la domination planétaire.

Télécharger le jeu gratuit Supremacy: Warhammer 40,000