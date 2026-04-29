Project Silent Whispers : l’otome game qui veut révolutionner la romance sur mobile

Project Silent Whispers s’annonce comme une véritable révolution dans le monde des jeux romantiques. Développé par Archosaur Games via le moteur Unreal Engine 5, ce titre élève le genre otome (pour le public féminin) à un niveau cinématographique inédit. Oubliez les visual novels statiques : ici, vous plongez dans une aventure romantique immersive en 3D, mêlant romance intense, survie high-stakes et science-fiction dans une ville ouverte futuriste.

Une ville ouverte

Le jeu se déroule dans la Cité des Lumières Fading, un univers connecté à des mondes infinis où le temps se répète en boucles. Vous incarnez une jeune femme qui doit survivre dans des zones dangereuses tout en tissant des relations amoureuses profondes. Chaque choix émotionnel, chaque décision romantique influence non seulement votre histoire d’amour, mais aussi votre survie. C’est une expérience player-driven où vous explorez librement la ville, rencontrez des personnages et affrontez des menaces inattendues.

Ce qui distingue vraiment Project Silent Whispers, c’est son niveau de détail technique bluffant. Grâce à l’Unreal Engine 5, le jeu offre des graphismes de qualité console sur mobile. La simulation dynamique de transpiration fait perler la sueur naturellement sur la peau selon le stress ou l’effort. Les indentations et marques de pression sur la peau réagissent en temps réel, rendant les expressions faciales et les contacts physiques particulièrement réalistes et sensuels. Les environnements urbains sont vivants : véhicules futuristes, éclairages dynamiques, sons immersifs… Vous avez vraiment l’impression d’être dans le jeu.



Le worldbuilding de haut vol a été supervisé par Hampton Fancher, le scénariste légendaire de Blade Runner et Blade Runner 2049. Cette collaboration promet une narration riche, des twists inattendus et une profondeur rarement vue dans les jeux mobiles.

Archosaur Games, déjà connu pour Dragon Raja (plus de 35 millions de joueurs) et Life Makeover, apporte son expertise en personnalisation et en maîtrise technique de l’Unreal Engine.



Côté romance, vous pourrez vivre des rendez-vous inoubliables entièrement dirigés par vos choix : dîner aux chandelles suivi d’un feu d’artifice, balade romantique en montgolfière, journée privée dans un parc d’attractions enneigé, ou moment intime sur une plage au coucher de soleil. L’immersion est totale grâce à la vue à la première personne et à la liberté d’exploration.

Trois prétendants au charisme magnétique se disputent votre cœur :

Alarik : imposant guerrier aux pouvoirs de feu, doté d’ailes gigantesques et d’un physique sculptural.

: imposant guerrier aux pouvoirs de feu, doté d’ailes gigantesques et d’un physique sculptural. Theron : garde du corps ténébreux de 192 cm, peau bronze, capable de se transformer en loup-garou, dégageant une tension animale irrésistible.

: garde du corps ténébreux de 192 cm, peau bronze, capable de se transformer en loup-garou, dégageant une tension animale irrésistible. Valen : doux et mystérieux aux cheveux roses et aux pouvoirs de glace, le crush sensible dont on veut percer tous les secrets.

Chacun offre une route romantique unique avec des dynamiques relationnelles très différentes, permettant à toutes les joueuses de trouver leur fantasy idéale.



Project Silent Whispers répond à une vraie demande : offrir aux joueuses des expériences romantiques modernes, visuellement époustouflantes et narrativement ambitieuses. Avec sa combinaison parfaite d’aventure, de romance et de technologie de pointe, ce jeu pourrait bien devenir le nouveau standard du genre otome.



Les pré-inscriptions sont ouvertes sur iOS, Android et PC via le site officiel.