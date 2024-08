Sorties jeux : The Darkside Detective, Divide By Sheep 2, Nepa Saga, Nobodies Silent Blood et Zoeti

Aujourd'hui, 15 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store et notamment The Darkside Detective, Divide By Sheep 2, Nepa: Saga, Nobodies: Silent Blood et Zoeti.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Divide By Sheep 2 (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.8, 674 Mo, iOS 16.0, tinyBuild LLC) Dans ce monde animé, les mathématiques deviennent tout sauf ennuyeuses. Vous devez résoudre plus de 150 puzzles pour sauver les moutons duveteux de la méchante Faucheuse. Avec un mélange d'humour noir et de défis créatifs, vous trancherez, diviserez et élaborerez des stratégies pour devenir le héros mathématique ultime. Profitez de cette aventure confortable et sans publicité qui allie amusement, puzzles et mathématiques d'une manière unique et captivante. Télécharger le jeu gratuit Divide By Sheep 2





Académie de K-Pop (Jeu, Musique, iPhone / iPad, v1.0.2, 402 Mo, iOS 12.0, HyperBeard Inc.) Plongez dans l'univers éblouissant de l'Académie K-Pop, où votre rêve de créer la sensation K-pop ultime prend vie ! Prenez en charge la carrière de vos idoles adorables en personnalisant chaque détail, des tenues aux accessoires, pour former le groupe K-pop de vos rêves. Construisez un foyer chaleureux pour vos idoles, un véritable sanctuaire où leur créativité peut s'épanouir, et regardez-les devenir les prochaines grandes stars de la K-pop, directement entre vos mains ! Télécharger le jeu gratuit Académie de K-Pop









Ludo King (Jeu, Jeux de société, iPhone / iPad, v8.6.304, 158 Mo, iOS 16.0, Netflix, Inc.) Uniquement pour les abonnés Netflix. Lancez les dés et devancez vos amis jusqu'à la ligne d'arrivée dans cette version mobile en ligne de Ludo, un jeu de plateau qui mêle habilement chance et stratégie. Inspiré du Pachisi, un jeu traditionnel indien millénaire, Ludo est aujourd'hui un incontournable pour s'amuser en famille ou entre amis. Dans "Ludo King", affrontez vos amis en ligne, formez des groupes en mode multijoueur, entraînez-vous contre l'IA, ou participez à des tournois en ligne. Avec des millions de joueurs à travers le monde, "Ludo King" de Gametion vous propose une expérience enrichie, exclusive à Netflix, avec des fonctionnalités et des récompenses uniques à débloquer au fil de votre progression. Lancez les dés, déplacez vos pions, et atteignez le centre du plateau pour décrocher la victoire. Télécharger le jeu gratuit Ludo King





Nepa: Saga (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v1.0.7, 673 Mo, iOS 15.0, Bajra Technologies Pvt. Ltd.) Plongez dans le royaume mystique de Nepa: Saga, un RPG hors ligne visuellement époustouflant qui donne vie à l'ancienne Nepa sur votre appareil iOS. Incarnez Ekaa, un forgeron humble devenu guerrier légendaire, et embarquez pour une aventure inoubliable mêlant action, mystère et destinée. Grâce à l'Unreal Engine 5, le jeu offre des graphismes de qualité console (mais il faut un appareil très récent). L'exploration en monde ouvert vous mènera à travers des forêts luxuriantes, des montagnes périlleuses et des temples oubliés, chacun regorgeant de secrets à découvrir, ainsi que d'ennemis à combattre. Immergez-vous dans une culture riche, tissée d'un folklore vibrant, et profitez de cette expérience RPG complète à tout moment et en tout lieu, sans nécessiter de connexion. Télécharger le jeu gratuit Nepa: Saga





Nobodies: Silent Blood (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.1, 385 Mo, iOS 12.0, Blyts) Dans ce jeu de puzzle, vous incarnez l'agent 1080, un « nettoyeur » légendaire chargé d'effacer toutes les preuves des meurtres approuvés par le gouvernement, y compris les traces de votre propre présence. Se déroulant en 2010, le jeu suit les efforts de l'agence de renseignement pour démanteler un réseau criminel financé par les crypto-monnaies. Avec 14 nouvelles missions, chacune présentant des défis uniques, vous devez utiliser toutes les ressources disponibles pour couvrir les opérations de l'agence tout en naviguant dans la menace constante de l'échec. Télécharger le jeu gratuit Nobodies: Silent Blood





RP Grand (Jeu, Course / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v2.0, 2,7 Go, iOS 12.0) Plongez dans un monde ouvert incroyable aux possibilités inédites.

Choisissez un rôle unique et atteignez le sommet de ce monde.

Vous avez toutes les chances de devenir la personne la plus influente parmi des milliers de joueurs.



Un très beau jeu, mais au gameplay apparemment limité. Télécharger le jeu gratuit RP Grand





Secret Puzzle Society (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.6.3, 344 Mo, iOS 13.0, Wildlife Studios) Découvrez une société secrète de criminels passionnés de puzzles ! Votre amie Brooke a découvert la Secret Puzzle Society et se retrouve rapidement dépassée. Résolvez des niveaux de match 3 stimulants tout en explorant des pièces magnifiques remplies de secrets.



Un jeu pour les fans de Candy Crush. Télécharger le jeu gratuit Secret Puzzle Society





The Seven Deadly Sins: Idle (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.1, 767 Mo, iOS 12.0, Netmarble Corporation) "The Seven Deadly Sins: Idle" est un jeu mobile qui combine stratégie et progression automatique. Il réussit à capturer l'essence de l'anime avec des graphismes attrayants et des personnages fidèles. Le gameplay est simple mais addictif, idéal pour les fans de la série qui cherchent un divertissement léger sans s'investir trop profondément. Cependant, la progression peut parfois sembler répétitive, typique des jeux idle. Télécharger le jeu gratuit The Seven Deadly Sins: Idle





Nouveaux jeux payants iOS :

Anti-Hack (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.2, 703 Mo, iOS 11.0, Eric McConnell) Voyagez dans les dessous d'un système informatique compromis en résolvant des énigmes de logique binaire, en vous frayant un chemin depuis le port jusqu'au cœur du système.



Un jeu sans prétention vendu assez cher. Télécharger Anti-Hack à 5,99 €





The Darkside Detective (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.0, 976 Mo, iOS 12.0, Akupara Games) Pointez du doigt tout ce qui bouge, cliquez sur des lieux mystérieux et inquiétants et utilisez votre intelligence (ou empruntez celle d'un ami) pour élucider ces affaires !

Attrapez votre trench-coat, aiguisez votre sixième sens et rejoignez la Darkside Division pour enquêter sur les affaires les plus bizarres, les plus dangereuses et les plus déroutantes de Twin Lakes. Les tentacules assoiffés de chair, les zombies mafieux et les chaussettes manquantes occasionnelles ne font pas le poids face au détective Darkside. Un point & click en pixel-art de très haut vol, où vous jouez Francis McQueen, principal enquêteur de la terriblement sous-financée Division du Côté Obscur. On aime l'humour britannique qui participe grandement à l'ambiance. Télécharger The Darkside Detective à 7,99 €





The Darkside Detective 2: FITD (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 1,3 Go, iOS 12.0, Akupara Games) Époussetez votre chambre avec de la sauge et préparez votre planche de ouija de voyage. Il est temps de retourner à Twin Lakes, la 34e ville la plus hantée d'Amérique. Rejoignez le détective McQueen pour résoudre 7 affaires effrayantes, au péril de votre vie et de vos membres pixellisés, afin d'élucider les mystères macabres qui frappent cette pauvre ville.



La suite de l'excellent Darkside Detective. Télécharger The Darkside Detective 2: FITD à 7,99 €





Exploding Kittens 2 (Jeu, Cartes, iPhone / iPad, v0.0.10, 445 Mo, iOS 12.0, Marmalade Game Studio) Le jeu de cartes explosif revient avec Exploding Kittens 2, offrant des avatars personnalisables, des emojis, divers modes de jeu, et des cartes hilarantes avec des animations raffinées. La grande nouveauté est l'introduction de la carte "Nope", permettant de bloquer les actions des autres joueurs. Pour gagner, jouez vos cartes, évitez de piocher un "Exploding Kitten", et soyez le dernier joueur en jeu. Télécharger Exploding Kittens 2 à 4,99 €





The Godfeather (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0, 748 Mo, iOS 12.0, Quad Goals Pty Ltd) Le Godfeather est un roguelike unique où vous incarnez un pigeon mafieux, mêlant furtivité, exploration en monde ouvert et... beaucoup de caca ! Dans ce jeu, le Parrainquet vous confie la mission de reprendre le quartier des mains de vos ennemis en utilisant tous les pouvoirs de persuasion aviaires. Avec des vols stratégiques et des attaques aériennes, semez la terreur en cuicuitant et en bombardant vos cibles d'en haut. Recherchez les précieuses Brindilles Dorées tout en rechargeant vos munitions dans les poubelles pour accomplir votre vengeance et restaurer l'honneur de l'organisation. Télécharger The Godfeather à 2,99 €





Hidden Through Time: Discovery (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 495 Mo, iOS 12.0, Rogueside NV) Plongez dans Hidden Through Time: Discovery, un jeu apaisant où vous devez retrouver des objets cachés dans des décors interactifs minutieusement dessinés à la main. Explorez trois ères fascinantes : l'Élégance victorienne, le Film noir et les Merveilles de la science-fiction, en découvrant les secrets cachés à travers le temps. Sans contrainte de temps, laissez-vous guider par des astuces énigmatiques et profitez d'une bande son relaxante pour vous immerger pleinement dans l'art de la découverte. Télécharger Hidden Through Time: Discovery à 2,99 €