Pokémon Friends est un nouveau jeu de puzzle sur mobile

Pokémon Friends, un nouveau jeu de puzzle quotidien sur l'App Store, mêle casse-têtes et récompenses adorables sur le thème des Pokémon. Avec plus de 1 200 puzzles, des défis rapides aux énigmes complexes, il incite à jouer chaque jour, comme les mots croisés.

Découvrez Pokémon Friends

Pokémon Friends est un jeu de casse-têtes à gogo aux peluches et défis rigolos !

The Pokémon Company propose aux fans de la série de résoudre des puzzles pour gagner de la laine, que vous pouvez utiliser pour créer des peluches Pokémon et décorer votre pièce virtuelle. L'ambiance relaxante et l'esthétique mignonne en font une escapade charmante pour les amateurs de Pokémon et de puzzles en général. On retrouve un petit coté Monument Valley très plaisant, avec cette vue 3D isométrique.



2025 oblige, il est possible de personnaliser votre pièce avec des meubles amusants, des papiers peints colorés et vos peluches Pokémon pour créer un espace unique et cosy. Avec jusqu'à cinq fichiers de sauvegarde, toute la famille peut participer, en faisant une expérience partagée.

Un jeu gratuit à tester

Pokémon Friends est gratuit à télécharger sur l'App Store, comme Pokémon Sleep dont on parlait encore ce matin, bien que certains contenus nécessitent des achats intégrés (de 9,99 € à 39,99 €). Son mélange de puzzles quotidiens, de mécaniques gratifiantes et de charme familial en fait un incontournable dans l'univers croissant des jeux de puzzle mobiles, parfait pour jouer occasionnellement ou de manière assidue. Disponible dès maintenant sur App Store pour iOS et Play Store pour Android.



PS : voici les avertissements des développeurs :

Jeu téléchargeable sans frais. Achats facultatifs disponibles en jeu. Une connexion Internet fiable ainsi qu’un appareil mobile compatible sont nécessaires. Des frais de transmission de données peuvent s’appliquer sur la version mobile.

À l’attention des mineurs : veuillez obtenir la permission de votre parent ou tuteur légal avant de procéder à l’achat d’objets payants.

Télécharger le jeu gratuit Pokémon Friends