Pokémon Trading Card Game Pocket arrive sur mobile !

Lors du showcase Pokemon Presents 2024 qui vient d'être diffusé en ligne, The Pokemon Company a annoncé deux jeux majeurs et quelques mises à jour. Parmi eux, outre le jeu Pokemon Legends : Z-A à venir l'an prochain sur Switch, c'est surtout le nouveau titre mobile qui nous intéresse avec Pokemon Trading Card Game Pocket.

Un nouveau jeu Pokémon en approche

Prévu pour cette année sur iOS et Android, Pokemon Trading Card Game Pocket est une évolution de la franchise "Pokemon Trading Card Game" qui vous permettra de collectionner les cartes TCG, notamment grâce à des cartes immersives qui vous plongeront dans l'univers de Pikachu et ses amis.

Découvrez le plaisir de collectionner les cartes du jeu de cartes à collectionner Pokémon (TCG) avec le jeu de cartes à collectionner Pokémon Pocket, un jeu à venir pour les appareils iOS et Android.

Comme l'explique la société, dans ce jeu, vous pourrez ouvrir gratuitement deux booster packs par jour. Vous pourrez collectionner des cartes numériques présentant des illustrations nostalgiques du passé ainsi que de toutes nouvelles cartes exclusives à Pokemon Trading Card Game Pocket.



Regardez la bande-annonce du jeu de cartes à collectionner Pokemon Pocket ci-dessous :

Pokemon Trading Card Game Pocket est développé en collaboration avec Creatures Inc, les créateurs du Pokemon TCG, et DeNA. Il s'agira d'un jeu gratuit sur iOS et Android, mais nous en saurons plus dans les prochaines semaines.

C'est quoi Pokemon Trading Card ?

Pour mémoire, lancé en octobre 1996, le jeu de cartes à collectionner Pokémon est basé sur l'univers de la série de jeux vidéo éponyme. Les joueurs peuvent collectionner des cartes à l'effigie de leurs Pokémon préférés, construire de puissants jeux de cartes et affronter leurs adversaires dans des batailles stratégiques.



Ce jeu très social a été vendu en 14 langues et a été joué dans 89 pays ou régions, ce qui en fait un excellent moyen pour les fans du monde entier de découvrir l'univers de Pokémon !

Les autres annonces

En outre, Pokemon Unite et d'autres jeux comme Pokemon Sleep, Pokemon Masters EX et Pokemon Café ReMix accueilleront des événements et des mises à jour importantes tout au long de l'année.