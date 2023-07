Pokémon Sleep permet de collectionner des monstres en dormant

Vous cherchiez un nouveau jeu original et dans l'univers de Pokémon ? Alors téléchargez Pokémon Sleep, le dernier jeu où les petits monstres partagent votre style de sommeil et se regroupent pendant que vous reposez paisiblement.



"Explorez les différents styles de sommeil en complétant votre Dododex !"

Pokémon Sleep : comment ça marche ?

Une journée typique dans l'univers de Pokémon Sleep, c'est :

Avant de dormir : placez simplement votre appareil mobile près de votre oreiller (veillez à éviter toute surchauffe en ne le plaçant pas sous l'oreiller ou les couvertures) et laissez-vous aller dans les bras de Morphée.

: placez simplement votre appareil mobile près de votre oreiller (veillez à éviter toute surchauffe en ne le plaçant pas sous l'oreiller ou les couvertures) et laissez-vous aller dans les bras de Morphée. Au petit matin : en vous réveillant, vous remarquerez que des Pokémon se sont rassemblés dans Pokémon Sleep, correspondant à votre style de sommeil et à la durée de votre nuit. Le moment idéal pour compléter votre Dododex !

: en vous réveillant, vous remarquerez que des Pokémon se sont rassemblés dans Pokémon Sleep, correspondant à votre style de sommeil et à la durée de votre nuit. Le moment idéal pour compléter votre Dododex ! La journée : renforcez votre fidèle compagnon Ronflex et améliorez sa puissance. Nourrissez-le de Baies obtenues auprès des Pokémon avec lesquels vous avez tissé des liens d'amitié. Plus vous renforcez Ronflex, plus vous aurez de chances de croiser des Pokémon rares.

Découvrir la vidéo de présentation (non intégrable dans l'article) : https://youtu.be/Qo1vhShZc4I.

Dormir plus grâce à Pokémon Sleep

L'intérêt de Pokémon Sleep est double. En effet, l'application entend améliorer votre sommeil.

Comment avez-vous passé la nuit ? Combien de temps avez-vous mis pour vous endormir ? Quelle a été la durée de vos différentes phases de sommeil ? Avez-vous ronflé ou parlé en dormant ? Votre rapport de sommeil renferme toutes ces informations précieuses.

Les fonctionnalités de Pokémon Sleep ont été conçues pour vous aider à trouver un sommeil optimal : une musique inspirée de la bande-son de Pokémon pour favoriser la détente, et une alarme intelligente qui vous réveille uniquement pendant les phases de sommeil léger. Vous l'aurez compris, il s'agit d'un petit add-on bien sympathique qui devrait ravir les fans de la saga, mais que les autres oublieront rapidement. Disponible sur iPhone et Android.



Pour les autres, il y a également Pokémon Masters et Pokémon Go toujours disponibles.

Télécharger le jeu gratuit Pokémon Sleep