Après Pokémon GO, voici Pokémon Sleep, bientôt disponible !

Plus le temps passe et plus nous avons tendance à moins dormir au profit des divertissements comme Netflix, TikTok, les jeux vidéos... The Pokémon Company a décidé de bouleverser nos habitudes et nous inciter à nous coucher plus tôt le soir. Pour cela, une application iOS et Android va bientôt être publiée. On vous explique tout !

Pokémon Sleep, qu'est-ce que c'est ?

Dans un communiqué de presse, The Pokémon Company a dévoilé l'arrivée prochaine d'une nouvelle application qui aura un objectif bien précis : vous pousser à cumuler plus d'heures de sommeil toutes les nuits. Nous connaissons les traqueurs de sommeil qui ont pour mission de fournir des données sur les habitudes de sommeil d'une personne, telles que la durée du sommeil, les cycles de sommeil, la qualité du sommeil, les mouvements pendant la nuit...



Par contre, ce qui n'est pas encore populaire, ce sont les jeux qui vous permettent de monter de niveau et d'avancer dans une aventure grâce à vos nuits de sommeil. The Pokémon Company souhaite proposer ce concept à travers Pokémon Sleep une toute nouvelle expérience pour les enfants, adolescents et adultes adeptes des Pokémon.

Voici les détails qu'apporte l'entreprise sur ce futur jeu qui débarquera sur nos smartphones :

Votre aventure se déroulera sur une petite île où vous effectuerez des recherches sur la façon dont les Pokémon dorment. Vous travaillerez avec de grands Snorlax qui vivent sur l'île et Neroli, un professeur qui étudie les styles de sommeil Pokémon.

Comment va s'y prendre l'application ?

L'utilisateur de Pokémon Sleep devra placer son smartphone près de son oreille (le mode avion devrait être autorisé) avec l’app ouverte en arrière-plan. Celle-ci s'occupera d'enregistrer et de mesurer le sommeil du joueur. Plus vous dormez longtemps, plus de Pokémon arriveront autour de Snorlax le matin et plus votre score sera élevé. Vos habitudes nocturnes seront classées comme étant des siestes, des roupillons ou des sommeils. Le matin suivant, les Pokémon qui partagent vos habitudes de sommeil se rassembleront autour de Snorlax. L'objectif sera d'attraper le plus de Pokémon au réveil.

Une bonne initiative

The Pokémon Company souhaite aider les parents à faire comprendre l'importance d'une bonne nuit de sommeil à leurs enfants. Pour rappel :

Un enfant de 6 à 12 ans doit dormir 9 à 12 heures par jour .

. Un adolescent de 13 à 18 ans doit faire des nuits de sommeil de 8 à 10 heures.

Bien sûr, il s'agit de recommandations, mais aujourd'hui le sommeil est souvent négligé par les jeunes pour jouer un peu plus longtemps le soir avant de se coucher ou regarder un maximum d'épisodes de leur série préférée sur les services de streaming.



La question qu'on peut maintenant se poser, c'est "est-ce que Pokémon Company sera capable de faciliter le coucher des plus jeunes ?". Les parents qui voudront essayer le pourront dès cet été avec le lancement de Pokémon Sleep sur l'App Store et le Play Store.