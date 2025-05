Mise à jour de Pokémon Sleep : Cornèbre et Corboss arrivent !

Ceux qui ont du mal à dormir ont peut-être déjà testé Pokémon Sleep, une application gratuite sortie à l'été 2023. Cette solution à la fois ludique et innovante reçoit régulièrement des mises à jour pour enrichir l'expérience. Justement, si vous êtes fan des Pokémon de type Ténèbres, sachez qu'à partir du 26 mai, Cornèbre (Murkrow) et Corboss (Honchkrow) rejoindront les recherches de sommeil sur l'île de Wakakusa, la Plaine Perce-neige et la Vieille Centrale Dorée. Lors du Jour de la Nouvelle Lune #1, ils apparaîtront dans toutes les zones, alors planifiez bien votre sommeil pour les ajouter à votre collection !

Pokémon Sleep

Au-delà des deux nouveaux Pokémon, les joueurs retrouveront également, du 26 mai au 2 juin, le Pack d’Amitié Pokémon (Cornèbre) Vol. 1 qui sera disponible pour 1 500 diamants, incluant un certain nombre de bonbons et de biscuits.

Nouveau sur Pokémon Sleep ?

Pokémon Sleep propose des fonctionnalités pour optimiser votre sommeil : une musique relaxante inspirée de l’univers Pokémon et une alarme intelligente qui vous réveille durant les phases de sommeil léger. Cette application de santé unique créer par la Pokémon Company vous permet aussi et surtout de collecter des monstres pendant que vous dormez, mêlant suivi du sommeil et excitation de capturer des Pokémon sauvages, y compris des Pokémon rares.



Un ajout plaisant pour les fans de la franchise, mais qui risque de ne pas retenir longtemps l’attention des autres. Disponible sur iPhone et Android. Lancez-vous dans la recherche d'un sommeil de qualité !

Télécharger le jeu gratuit Pokémon Sleep