Hitman: Absolution est disponible en précommande sur mobile

Treize ans après sa sortie initiale sur PC et consoles, Hitman: Absolution s'apprête à débarquer sur nos iPhone et Android. Une bonne nouvelle pour tous les fans de l'agent 47 le plus célèbre de la planète. Étant donné que le portage a été réalisé par Feral Interactive, le studio de référence en la matière pour les plateformes Apple, on peut être confiant sur la qualité du produit final. Encore une découverte mobile signée iPhoneSoft.

Redécouvrez Hitman: Absolution

Hitman: Absolution, sorti en 2012, est un jeu d'action-infiltration développé par IO Interactive. Cinquième opus de la série Hitman, il suit l'Agent 47, un assassin légendaire, dans une aventure sombre et cinématographique. Traqué par la police et ses anciens employeurs, 47 doit protéger une jeune fille, Victoria, tout en démantelant une conspiration. Le jeu se distingue par son gameplay furtif, offrant aux joueurs une liberté d'approche : éliminations discrètes, déguisements, ou chaos total. Les environnements variés, des rues de Chicago aux manoirs lugubres, sont riches en détails et en interactions. Le moteur de l'époque, Glacier 2, offre des graphismes soignés et une IA réactive, renforçant l’immersion. Avec son mode "Contrats", les joueurs peuvent créer et partager des missions personnalisées. Malgré une narration parfois critiquée, Hitman: Absolution reste un titre marquant pour son ambiance et sa rejouabilité, séduisant les fans d’infiltration tactique.

Notre avis sur Hitman Absolution

Hitman: Absolution se distingue dans un paysage vidéoludique dominé par des shooters rapides, adoptant une expérience solo lente et axée sur l'infiltration. Contrairement à son prédécesseur, Hitman: Blood Money, sorti six ans auparavant, Absolution peaufine les mécaniques de l'Agent 47, offrant une approche méthodique et soignée de l'assassinat. Le jeu encourage l'expérimentation, récompensant les joueurs pour des éliminations créatives et la discrétion plutôt que la force brute.



Avec 20 niveaux segmentés, les joueurs évoluent dans des environnements variés, neutralisant leurs cibles de manière inventivement macabre, allant d'accidents subtils à des exécutions spectaculaires. De nouvelles fonctionnalités comme le mode Instinct, un système de couverture et le combat rapproché enrichissent le gameplay, bien que les puristes puissent ignorer certaines, comme le Point Shooting, pour préserver l'essence stealth de la série. Le système de déguisement, bien qu'innovant, semble incohérent, les PNJ repérant parfois les imposteurs de manière irréaliste.



Visuellement sombre et riche en atmosphère, Absolution brille dans les scènes bondées et par son design audio dynamique. Cinq niveaux de difficulté s'adressent à tous, les modes supérieurs ajoutant des ennemis et du réalisme. Le mode Contracts prolonge la rejouabilité, permettant de créer des contrats personnalisés et de competir globalement.



Malgré une histoire clivante et des niveaux segmentés, Absolution offre un épisode digne de la saga, équilibrant tradition et innovation pour une expérience de qualité, privilégiant l'intelligence à la force.

Disponibilité

Rendez-vous sur App Store et Play Store pour le précommander, ou tout simplement le 25 septembre prochain pour le télécharger. Il sera peut-être présenté lors du keynote Apple dédié à l'iPhone 17, le 9 septembre.



À noter que le jeu d'IO Interactive et Square Enix nécessitera iOS 18 au minimum, ce qui fait qu'un iPhone X ne sera pas compatible.

Télécharger le jeu Hitman: Absolution