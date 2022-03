Streets of Rage 4 est en précommande sur mobile, sortie le 24 mai

L'un des jeux mythiques des années 90 est bientôt de retour dans une formule complètement repensée pour nos mobiles. Il s'agit de Streets of Rage 4, fruit d'une collaboration entre Dotemu, Lizardcube et Guard Crush Games qui a été très bien accueilli sur Switch il y a quelques temps. Tout nouvel opus, ce Streets Of Rage 4 ne se contente pas d'être une suite, il rend véritablement hommage à la série apparue sur les consoles SEGA en 1994, tout en profitant des nouveautés apportées par nos smartphones et tablettes modernes.

Streets of Rage 4 arrive sur iOS et Android

Les développeurs sont restés extrêmement respectueux de la trilogie originale de jeux tout en améliorant le gameplay du célèbre beat'em up pour offrir quelque chose de plus stratégique que les autres jeux du genre. Ajoutez à cela un style artistique dessiné à la main vraiment excellent, une bande-son entraînante, et plus de contenu et de secrets que vous ne pouvez en imaginer, et vous obtenez une version réussie d'un classique tant apprécié.

Streets of Rage 4 a été lancé en avril 2020, alors que la pandémie mondiale de Covid-19 avait paralysé la majeure partie du monde. Tout le monde, coincé à la maison à cause des confinements, cherchait des livres, des jeux et des séries pour passer le temps. Streets of Rage 4 faisait partie de ces bonnes surprises pour les possesseurs sur Switch donc, mais aussi PS4 et Xbox One. Il ne manquait que la version pour écran tactile.



Et bien Playdigious a pris soin de réaliser un portage premium du titre en ajoutant la synchronisation avec le cloud, une interface remaniée pour l'écran tactile, les succès du Game Center et la prise en charge des manettes. Le multijoueur ne sera pas inclus dès le lancement, mais il fera l'objet d'une mise à jour gratuite ultérieurement. Pour le reste, il s'agira du contenu complet qu'on retrouve sur toutes les plateformes. Streets of Rage 4 sera lancé le 24 mai et vous pouvez le précommander sur l'App Store iOS ou, si vous êtes sous Android, vous pouvez vous pré-enregistrer sur Google Play. Comptez 7,99€, sans achat supplémentaire.

Frayez-vous à nouveau un chemin dans les Streets of Rage !



Streets of Rage 4 poursuit l’héritage de la saga Streets of Rage dans un beat’em up néo-retro aux graphismes inspirés des comics et avec de nouvelles mécaniques.

Télécharger le jeu Streets of Rage 4