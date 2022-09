Streets of Rage 4 apporte enfin le multi sur mobile !

Annoncé de longue date, le multijoueur cross-platform débarque dans l'étonnante conversion mobile de Streets of Rage 4 de Dotemu par Playdigious. La nouvelle mise à jour sur iOS et Android est à télécharger dès à présent sur les stores pour apporter une nouvelle dimension à cet excellent jeu de baston.

Streets of Rage 4 se joue désormais à plusieurs !

- Jouez en ligne avec un ami et unissez vous pour contrecarrer les plans des jumeaux Y ensemble!

- Testez votre puissance : lancez vous dans le Battle Mode et battez vous contre vos amis dans vos niveaux favoris !

La nouvelle version 1.06 vous offre la possibilité de faire équipe avec une autre personne et jouer ensemble dans la plupart des modes du jeu. Cette mise à jour ajoute également le mode bataille. Comme évoqué par Playdigious la semaine dernière, le jeu en ligne des créateurs de Dead Cells est compatible avec le crossplay entre iOS et Android. La mise à jour a commencé à être diffusée il y a environ une heure sur nos mobiles, regardez le trailer vidéo qu'on a dégoté :

Pour mémoire, les développeurs se sont vraiment surpassés pour respecter la saga et la faire passer à la vitesse supérieure, près de trente ans après le premier opus. Plus beau, plus long et surtout plus intéressant que jamais, SoR 4 offre quelque chose de plus stratégique que les autres jeux du genre. D'autant plus avec le multijoueurs !



Si vous ne l'avez pas encore acheté, profitez d'une réduction de 30 % sur Streets of Rage 4 sur l'App Store pour iOS ou sur Google Play pour Android jusqu'au 19 septembre pour fêter cette mise à jour.

Télécharger Streets of Rage 4 à 6,99 €